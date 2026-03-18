В Республике Беларусь стартовал Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО при поддержке Минкультуры России. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Дни культуры России в Беларуси».

По словам Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, «добрая традиция показов российских фильмов в Беларуси позволяет сохранять память о прошлом и вдохновляет на новые открытия и творческие достижения в киноискусстве, а высокий интерес зрителей к нашему кино подтверждает особое место кинематографии в культурном диалоге двух государств».

В этом году кинопоказы пройдут в двух городах – Минске и Бресте.

Программа Фестиваля включает 11 кинолент, демонстрирующих палитру жанров российского кино: красочные семейные фильмы «Буратино», «Чебурашка 2» и «Финист. Первый богатырь», фантастические фильмы «Кракен» и «Авиатор», приключенческие картины «Левша», «Северный полюс» и «Волчок», а также анимационный фильм «Доктор Динозавров».

Также в программу вошли киноленты золотого фонда отечественного кинематографа – пронзительные драмы «Иди и смотри» и «Белорусский вокзал», показы которых приурочены к памятной дате священного подвига наших народов в годы Великой Отечественной войны – 85-летию обороны Брестской крепости.

«Каждый фильм, представленный на Фестивале – это маленькое путешествие. Кто-то отправится в сказку вместе с Буратино и Чебурашкой или переживет сильные эмоции вместе с героями драм, а кто-то откроет для себя новые горизонты, посмотрев захватывающую фантастику. Мы рады представить белорусскому зрителю тематическое разнообразие современного российского кинематографа», – прокомментировала генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

Ярким событием Фестиваля станет выставка Бахрушинского театрального музея, организованная совместно с РОСКИНО в рамках проекта «Кино | Театр». Проект отразит характерную для русской культуры традицию преемственности поколений через истории артистических династий.

В центре экспозиции – уникальные фотоматериалы из коллекции музея, в том числе о вошедшем в программу Фестиваля фильме «Буратино» (2025). Мероприятие проходит в рамках заключенного соглашения между организациями и реализуется при поддержке Минкультуры России и Россотрудничества.

В рамках Фестиваля российского кино аудиторию ожидают встречи с участниками творческой делегации, которые представят кинопроекты.