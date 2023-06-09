В РГБДМ состоится концерт писателей-фантастов «ФАНТАСТИКА – ЗВУЧИТ!»

15 июня в Конференц-зале Российской государственной библиотеки для молодёжи состоится концерт писателей-фантастов «ФАНТАСТИКА – ЗВУЧИТ!». Олег Дивов, Вадим Панов, Александр Громов, Дарья Зарубина, Иван Наумов, Сергей Чекмаев, Алексей Гравицкий, Сергей Волков, Алексей Калугин, Ника Батхен, Игорь Минаков, Андрей Щербак-Жуков, Виталий Каплан, Дмитрий Байкалов и другие авторы, отодвинув на второй план «фантастическую» ипостась, выступят в других жанрах. В программе вечера прозвучат стихи и песни в диапазоне от бардовских до рок-композиций и электроники. Также писатели-фантасты представят смешные байки.

Концерт «ФАНТАСТИКА – ЗВУЧИТ!», организованный при содействии Секции фантастики Союза литераторов России, покажет, что писатели – это фантастически разносторонние личности. Среди них немало известных поэтов и музыкантов, киносценаристов, создателей компьютерных игр и просто великолепных рассказчиков. Возможность открыть для себя любимых авторов с неожиданной стороны смогут все желающие – вход на концерт свободный.

Ведущие – руководитель литературных проектов РГБМ, председатель Секции фантастики Союза литераторов России Евгений Харитонов и Председатель Союза литераторов России, писатель Николай Калиниченко

Концерт «ФАНТАСТИКА – ЗВУЧИТ!» (12+), 15 июня, 19:00, РГБМ, ул. Большая Черкизовская, д. 4, к. 1.

Вход свободный.

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