В РГБМ обсудили роль библиотек в реализации молодежной политики страны

25 февраля 2021 года в Российской государственной библиотеке для молодежи состоялся Всероссийский круглый стол «Российские библиотеки в контексте новой молодежной политики: взгляд в будущее». Поводом для диалога представителей региональных и федеральных органов власти, организаций и библиотек, работающих с молодёжью, стал Федеральный закон «О молодёжной политике в РФ», принятый 30 декабря 2020 года.

«Сегодня библиотеки страны видят себя и субъектами, осуществляющими деятельность в сфере молодёжной политики, и частью инфраструктуры молодежной политики. Но насколько адекватно воспринимаются библиотеки в данных качествах, скажем так, другими представителями этой инфраструктуры? – обозначила тему для разговора Ирина Михнова, директор РГБМ, вице-президент Российской библиотечной ассоциации. – Российская государственная библиотека для молодёжи изначально имела прямое отношение к молодёжной политике. Она была образована в 1966 году общим решением МК РСФСР, ЦК ВЛКСМ и ЦК профсоюзов. Весь советский период Государственная республиканская юношеская библиотеки имени 50-летия ВЛКСМ и региональные юношеские библиотеки работали в плотном контакте с комсомольскими структурами, участвовали во всех крупных молодежных проектах страны… И сегодня в стране есть превосходные примеры партнёрских проектов молодёжных библиотек с молодёжными общественными организациями, с департаментами, отвечающими за реализацию молодёжной политики на местах».

Участники круглого стола высказывали свои суждения относительно нового закона, регламентирующего взаимодействие всех субъектов инфраструктуры молодёжной политики, оценивали важность его влияния на жизнь молодёжи.

«Закон появился, мы этого долго ждали. Будем считать это важной отметкой, а дальше в срочном порядке должны вноситься изменения и дополнения, которые просто необходимы как специалистам, так и молодёжи, – отметил Георгий Петушков, председатель Национального Совета молодёжных и детских объединений России, директор Института молодёжной политики и международных отношений МИРЭА. – Мне видится, что закону “О молодёжной политике в Российской Федерации” требуется совершение следующего шага – подготовки документа, который можно назвать федеральной целевой программой “Молодёжь России”, которая станет фактически дорожной картой, чтобы понимать, куда мы движемся и для чего».

«О чём мы должны говорить в деле формирования молодёжной политики – это о создании общественных советов по независимой оценке качества учреждений госорганов власти социального блока: здравоохранения, культуры, – высказал свою позицию Павел Покровский, сопредседатель Регионального штаба ОНФ в Самарской области, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области. – Мы можем молодёжь в роли экспертов включить в состав этих общественных советов. Нашу задачу я как представитель Общественной палаты вижу в формировании максимально комфортной для проживания городской региональной среды. А молодёжь – этот тот драйвер, который поможет нам её реализовать».

«Чёткие границы молодёжной политики в России только вырисовываются. Фактически это первый документ на законодательном уровне, который эти границы обозначает, – прокомментировал Сергей Чуев, политолог, генеральный директор Централизованной библиотечной системы Юго-Восточного административного округа г. Москвы. – Появился профстандарт “Специалист по работе с молодёжью”, а молодёжная политика вошла в состав критериев оценки работы губернаторов. Это принципиальные документы, институирующие данную отрасль».

В ходе двухчасовой беседы зашла речь о принятом в 2020-м году профессиональном стандарте «Специалист по работе с молодёжью». Эксперты обсудили то, какими трудовыми функциями и компетенциями должны обладать работники молодёжных библиотек.

«Для того, чтобы считаться полноценными специалистами по работе с молодёжью, библиотекарям нужно будет пройти профессиональную переподготовку, – сказала Светлана Попова (Смолик), кандидат психологических наук, доцент МГППУ. – К вопросу о том, кто будет заниматься реализацией молодёжной политики: чем больше будет стейкхолдеров – учреждений, конкретных людей, которые поддерживают основную идею реализации молодежной политики, тем лучше. Молодёжь должна быть активным участником этого процесса, для этого нужно создавать условия. Библиотека может стать тем местом притяжения молодёжи, своего рода местом сборки».

Опытом реализации своих проектов и инициатив, ориентированных на молодую аудиторию, с участниками дискуссии поделились руководители Белгородской областной научной, Самарской и Новосибирской областных юношеских библиотек.

«Точек зрения огромное количество, но все едины в одном – мы заинтересованы в продвижении библиотек, мы заинтересованы в том, чтобы молодёжи уделялось внимание в плане самореализации, улучшения её социально-экономического положения. И мы все будем для этого и во имя этого трудиться», – подвёл итог сказанному модератор круглого стола Сергей Чуев.

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