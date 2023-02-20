В РГБМ открылась «Розовая выставка», посвященная поиску счастья

В Российской Государственной Библиотеке Молодежи пройдет «Розовая выставка» — экспозиция, которая борется со стереотипами о розовом цвете и рассказывает о том, как мы ищем счастья.

Анна Диал. Жажда

Розовый цвет чаще всего ассоциируется с легкомыслием, наивностью и беззаботностью. «Жизнь в розовом цвете», «смотреть через розовые очки» — даже язык подсказывает нам, что розовый — это несерьезно и глупо.

«Розовая выставка» стремится опровергнуть этот стереотип. В творчестве представленных художниц розовый обретает множество смыслов. Это цвет глубоких перемен и переживаний, цвет познания и принятия себя, цвет искреннего общения и наивности, которая воспринимается не как порок, а как сильная черта. И конечно же, цвет любви и счастья.

Стереотипно розовый — это цвет мечтательных девочек, одетых в воздушные платья принцесс и поедающих розовые тортики. Или же это цвет блондинок из сексистских анекдотов: они носят розовый велюр с хищными принтами и пьют розовое вино. Некоторые художницы целенаправленно принимают на себя эти стереотипы и делают их основой своей художественной практики, будто заявляя: «Да, яркие цвета, блёстки и цветы — это классно», «Да, я не боюсь по-детски простого искусства» или «Да, я не стесняюсь быть девочкой, чувствительной и уязвимой».

Если розовый и приукрашивает действительность, то это вряд ли эгоистичный взгляд эскаписта, который равнодушен к проблемам. Скорее, это попытка взглянуть на мир с искренним интересом, чтобы видеть в нем и плохое, и хорошее. Возможно, розовая наивность и непосредственность — это шаг к тому, чтобы претворить в жизнь мечту о более совершенном мире?

«Розовая выставка» — это экспозиция о том, как мы желаем счастья себе и другим. Конечно, счастье невозможно без ошибок, сомнений и разочарований. Однако в наших силах к нему стремиться.

Выставка завершит работу 26 марта.

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