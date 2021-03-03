В РГДБ пройдёт Презентация программы Недели детской книги – 2021

18 марта 2021 года в 12:00 в Российской государственной детской библиотеке состоится презентация программы Недели детской книги, которую РГДБ проведет в онлайн и офлайн форматах с 20 по 28 марта.

В презентации примут участие директор РГДБ Мария Веденяпина, детский писатель Андрей Усачев и члены семей выдающихся детских писателей – Татьяна Щегляева (Барто), Лев Кассиль, Александр Маршак, Юлия Субботина-Михалкова и Дмитрий Чуковский.

Неделя детской книги – ежегодная общероссийская акция в дни весенних школьных каникул, направленная на приобщение подрастающего поколения к чтению.

Впервые праздник детской книги под названием «Книжкины именины» состоялся в Москве в марте 1943 года по инициативе классика отечественной детской литературы Льва Кассиля.

Видеотрансляция презентации пройдет в прямом эфире на YouTube-канале РГДБ.

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