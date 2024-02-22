В РГСУ открыли персональную выставку Зураба Церетели и отметили 90-летний юбилей Мастера

19 февраля 2024 года состоялись торжественное заседание Учёного совета Российского государственного социального университета и открытие персональной выставки народного художника СССР, Президента Российской академии художеств, Посла доброй воли ЮНЕСКО Зураба Константиновича Церетели, приуроченные к 90-летию мастера. Экспозицию, разместившуюся в главном здании РГСУ, составили 19 живописных полотен, 3 скульптурных композиции, 28 графических произведений из серии «Листы из альбома» и книги о многогранном творчестве величайшего художника современности. Университет планирует издать каталог этой выставки.

В торжественной обстановке Зурабу Константиновичу Церетели были вручены регалии Почётного доктора Российского государственного социального университета - звание присвоено юбиляру за высочайшее мастерство художника, верность избранному пути, многогранную общественную деятельность, направленную на реализацию и развитие просветительских, образовательных и благотворительных проектов.

В приветственном слове ректор Российского государственного социального университета, академик РАХ Андрей Леонидович Хазин отметил выдающийся вклад З.К.Церетели в развитие российского и мирового искусства, охватывающий значительный временной и территориальный диапазон - от монумента «Дружба навеки» и работ мастера по оформлению «Олимпиады-80», до знаменитых скульптур перед зданием ООН и в штаб-квартире ЮНЕСКО. «Зураб Константинович – мастер, чье творчество знают и ценят не только в нашей стране, но и во всем мире. Его талант создает мост между культурами и нациями. По сути, монументальное творчество художника – это послание нашей культуры другим народам. И не случайно в Аллее почётных докторов РГСУ теперь растет дерево Зураба Константиновича Церетели».

В ответном слове Зураб Константинович отметил, что Россия должна быть представлена в мире, в том числе, и через искусство. Искусство лучше всего раскрывает душу народа и находит путь к сердцу каждого.

В официальной церемонии приняли участие первый вице-президент РАХ Виктор Григорьевич Калинин, вице-президенты РАХ Дмитрий Олегович Швидковский, Татьяна Александровна Кочемасова, Василий Зурабович Церетели, Андрей Андреевич Золотов и Анатолий Александрович Любавин, Главный ученый секретарь Президиума Олег Александрович Кошкин, заместитель Президента РАХ Вадим Александрович Любецкий, руководители аппарата Президиума и академики РАХ, представители музейных и выставочных государственных организаций.

Чествование выдающегося художника проходило в теплой атмосфере, сопровождалось концертным выступлением солистов и хора РГСУ.