В РОСИЗО открылась выставка Франциско Инфанте-Арана и Нонны Горюновой «Вертикальное положение»

РОСИЗО совместно с Мультимедиа Арт Музеем, Москва открыл выставку признанных классиков отечественного искусства — художников Франциско Инфанте-Арана и Нонны Горюновой. Экспозиция из более 100 произведений расположена в залах РОСИЗО в Петроверигском переулке.

Выставка «Вертикальное положение» содержит работы, созданные Франциско Инфанте в разные годы в тесном сотрудничестве со своей женой и соавтором Нонной Горюновой. В основе сформулированной Инфанте в середине 1970-х годов концепции — совмещение геометрических форм с природными.

«В современном искусстве очень мало безусловных имен художников. Именно поэтому для нас огромная честь открывать выставку Франциско Инфанте, потому что он настоящий творец, художник, создатель своего неповторимого стиля. Очень горжусь, что это происходит на нашей площадке, в нашем музее. Надеюсь, что эта удивительная выставка будет вписана в историю РОСИЗО», — отметила генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова.

В своих работах автор развивает идею «артифицированного» пространства, в котором символическим образом соединяются две составляющие — природа и искусственный объект, созданный художником. Происходит преображение пространства за счет художественного внедрения и последующей фиксации этого на камеру.

«Хочу выразить чистую благодарность устроителям выставки, прежде всего куратору Алине Корень, которая сделала все с сердцем, душой, любовью к нашему искусству. Редкое явление, потому что «куратор» — это не мое любимое слово, но в данном случае куратором был человек, который почувствовал это искусство, очень органично и с большим талантом. Для меня искусство всегда имеет приоритет перед культурой, и в этом смысле мы с куратором как-то совпадали, и зрители могут увидеть, что получилось», — рассказал художник Франциско Инфанте.

Уникальность выставки — в архитектурном решении экспозиции: посетители видят, как артефакты становятся неким преобразователем пространства и видимой реальности. Более того, выставочный проект позволяет проследить за тем, как Инфанте создает геометрические объекты.

«"Для нас искусство было способом сохранять вертикальное положение" — эта фраза Франциско и Нонны, которая встречает при входе на выставку, стала главной для всей работы над проектом. Зеркальный коридор, через который посетители попадают на выставку — это предложение подумать о том, что реальность, которая в этих зеркалах отражается может быть искажена, но настоящее искусство не только не искажает реальность, оно способно ее преображать», — отметила куратор выставки Алина Корень.

На выставке представлены артефакты из коллекций РОСИЗО, Мультимедиа Арт Музея, Москва и частного собрания автора. Дополняет экспозицию короткометражный фильм Ираиды Юсуповой и Александра Долгина «Инфанте. Мысли вслух», спродюсированный Полиной Лобачевской.

Франциско Инфанте-Арана родился в 1943 году в селе Васильевка Саратовской области, в семье испанского политэмигранта. С 1956 года Франциско Инфанте учился в Московской средней художественной школе, а после окончил Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское). В 1960-е годы входил в группу «Движение». С конца 1970-х годов сформулировал концепцию «артефакта». Работы Франциско Инфанте хранятся в музеях России, Европы, Азии и США.

Куратор выставки: Алина Корень.

Даты проведения выставки: 1 сентября — 1 октября 2023 г.

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