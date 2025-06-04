В России и странах СНГ открывают Центры инклюзивной культуры

В Москве прошла премьера инклюзивного музыкального спектакля «Буратино и золотой ключик», роли в котором исполнили дети с особенностями развития и нейротипичные артисты — всего больше 60 человек из четырёх филиалов инклюзивной студии «Сны Алисы». Показ открыл масштабный проект по созданию Центров инклюзивной культуры в России и странах СНГ.

Цель инициативы — помочь детям с особенностями здоровья в социальной адаптации через творчество, а также популяризация идеи равенства и участия. Главный идеолог проекта — певица Жасмин.

«Для меня очень важно, чтобы каждый ребёнок — в любой точке нашего континента — имел шанс выйти на сцену и сказать: “Я есть. Я могу. Я нужен”. Искусство даёт голос. И наша задача — помочь этому голосу прозвучать», — сказала певица Жасмин.

Центры инклюзивной культуры будут созданы в Бишкеке, Москве и других городах стран постсоветского пространства при поддержке АНО «Евразия». Там дети будут развивать свои таланты, учиться работать в команде и выходить на сцену. Занятия будут проходить под руководством опытных педагогов и наставников.

Премьера спектакля «Буратино и золотой ключик» — результат совместной работы творческой команды певицы Жасмин, благотворительного фонда «Семейная в помощь» (инклюзивная студия «Сны Алисы»), а также музыкального наставника спектакля, композитора Алексея Рыбникова, который является художественным руководителем Центра исполнительских искусств на Добрынинской, где прошел показ.

«В сказке про Буратино главный герой говорит: «Я создан на радость людям». Мы должны сделать все, чтобы подарить радость особенным детям. Многие из них необыкновенно одарены. И развить их таланты, создать условия для них — наша задача», — отметил Алексей Рыбников.

Фото предоставлены пресс-службой благотворительного фонда «Семейная в помощь»