Помогать быть заметными в темноте. В России не хватает волонтеров культуры, которые востребованы в инклюзивном культурном пространстве.

Эту потребность отметили участники пресс-конференции, посвященной запуску социокультурного проекта «Концерт в темноте. Инклюзия», которая состоялась в пресс-центре российского информационного агентства ТАСС. Команда инклюзивного творческого проекта при поддержке Президентского фонда культурных инициатив впервые выходит за пределы столицы с пятью новыми концертными программами. Кроме Москвы, концерты состоятся в Санкт-Петербурге и Туле. В планах организаторов 15 концертов, в которых примут участие 14 незрячих артистов.

На пресс-конференции родилась идея творческого сотрудничества известных незрячих артистов: Народной артистки России Дианы Гурцкой и музыканта, участника и лауреата всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, участника ТВ-шоу «Один в один» и «Голос» Алексея Геращенко.

«На сегодняшний день многое делается в сфере инклюзии. Я убеждена, что человек с инвалидностью может найти возможности для творческой самореализации, — сказала Диана Гурцкая. — Силами искусства можно совершать невероятные положительные преобразования, открывать умы и сердца людей навстречу друг другу. Чем больше будет таких проектов, тем больше людей будут понимать важность инклюзии и принимать ее».

«Концерт в темноте. Инклюзия» — составная часть инклюзивного проекта в сфере креативной индустрии, который реализует Государственный музей — культурный центр «Интеграция» им. Н.А.Островского с 2018 года. Концерты проекта проходят в специально оборудованном пространстве в абсолютной темноте. Организацию и реализацию всех этапов проекта, в том числе создание и эксплуатацию интеллектуальной собственности, полностью обеспечивает инклюзивная команда. «Концерт в темноте. Инклюзия» — один из примеров проектов, которые содействуют социализации и самореализации людей с особенностями здоровья, их интеграции в профессиональные индустрии и процессы развития культурных традиций.

«Нам важно, что люди с инвалидностью интегрируются в креативную индустрию, — сказал Игорь Думенко, директор Государственного музея - культурного центра «Интеграция» им. Н.А.Островского. — Проект реализуют люди с инвалидностью, в первую очередь, незрячие люди: в нем задействованы незрячие гиды, музыканты, организационную работу также осуществляют люди с нарушением зрения».

Такие форматы, предлагающие одновременно новый культурный и эмоциональный опыт, становятся все более популярными в России. Развиваются и собирают все больше участников и публики долгосрочные проекты, такие, как Международные инклюзивные творческие игры.

«Люди с инвалидностью — это не только выступления в домах культуры или друг для друга, — отметила Наталья Крель, руководитель Союза всероссийских и ведущих организаций инвалидов «АбиАрт», организатор Международных инклюзивных творческих игр. — Tакие проекты востребованы обществом. Так рождается новая система человеческих отношений, когда мы не делим общество на людей с инвалидностью и без, а учимся все вместе жить в едином пространстве. Очень надеюсь, что это будет продолжаться, и нам, организаторам, будут помогать волонтеры культуры. Они очень востребованы в нашем культурном пространстве, очень нужны, но по стране их сильно не хватает».

Всероссийское общественное движение «Волонтеры культуры» поддерживает проект уже третий год. За это время волонтеры помогли в организации более 160 мероприятий в разных регионах страны, где все больше волонтеров культуры подключаются к подобным форматам. Например, в Ставропольском крае, в Кемеровской области волонтеры культуры проводят инклюзивные балы. В Мордовском краеведческом музее есть проект «Музей для всех», где рождаются музыкальные инклюзивные дуэты.

«Проект растет, развивается, расширяется его география, и все больше волонтеров культуры подключаются к таким же форматам мероприятий в регионах нашей страны, — сказала Милена Богданова, руководитель Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере культуры «Волонтеры культуры». — Помощь волонтеров культуры уникальна тем, что каждый доброволец может научиться работать и помогать людям с различными видами нозологии, будь это ограничения по слуху, зрению, опорно-двигательный аппарат. И также механизм работает в обратную сторону: люди с различными ограничениями по здоровью могут сами начать помогать и становиться в этот момент волонтерами».