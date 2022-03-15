В России откроется первый тематический парк «Страна Смешариков» под открытым небом

Первый парк по мотивам популярного анимационного сериала «Смешарики» появится на территории России. О совместном запуске уникального проекта объявили парк развлечений «Сказка» и группа компаний «Рики» (правообладатель бренда «Смешарики»).

В апреле 2022 года в Москве на территории более 3 000 кв.м. внутри парка развлечений «Сказка» в Крылатском оживет целый мир, который дети ранее имели возможность видеть только на экранах – парк «Страна Смешариков».

«До сих пор в России не создавалось ничего подобного, – прокомментировал генеральный директор парка развлечений «Сказка» Андрей Кунов. – Мы перенесли мультфильм в реальность и теперь у каждого ребенка будет возможность полностью погрузиться в атмосферу любимой истории: вживую пообщаться с героями и побывать у них в гостях. Поклонники мультсериала смогут очутиться в настоящей Ромашковой долине, где живет самая дружная компания главных героев, и заглянуть в домики каждого из них – Кроша, Ёжика, Совуньи, Нюши, Бараша, Пина, Кар-Карыча, Лосяша и Копатыча».

В парке планируется огромное количество развлечений: детский аттракцион паровозик, интерактивные домики Смешариков, сцена для праздничных мероприятий и тематических представлений, батуты, лабиринты, отдельный домик для празднования дней рождения. Новая площадка будет интересна детям всех возрастов и подарит незабываемые эмоции.

«Вселенная Смешариков расширяется и выходит за пределы экрана. На протяжении года мы разрабатывали локации парка совместно с художниками и создателями сериала, которые 18 лет назад придумали персонажей, Ромашковую долину и их визуальные образы. Для нас было важно добиться максимальной схожести, чтобы каждый посетитель парка почувствовал, что он и вправду оказался в мультфильме. Мы рады, что дети, да и многие взрослые, наконец-то смогут осуществить свою мечту – прийти в гости к любимым героям», – говорит Марк Завадский, управляющий директор группы компаний «Рики».

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