В России открывается выставка старинных автомобилей и антиквариата

С 24 по 28 августа в МВЦ «Крокус-Экспо» состоится 32-я Олдтаймер-Галерея, крупнейшая в России выставка старинных автомобилей и антиквариата.

Главная ретро-выставка страны после двухлетних «петербургских гастролей» возвращается в столицу. Одной из центральных тем на этот раз станет 115-летие Собственного Его Императорского Величества Гаража. Этому событию будет посвящена отдельная экспозиция – «Царский выезд», экспонаты которой соберутся из нескольких коллекций, как российских, так и зарубежных. Уникальное собрание автомобилей дореволюционного периода даст полное представление о эпохе «моторизации» в нашей стране. Генеральный партнер этого проекта – Музей Гаража особого назначения ФСО России.

Экспозиция «Царский выезд» – увлекательное и познавательное путешествие в прошлое России. Старт гонки на Императорский приз, первые Российские автомобильные салоны, поездки Николая II по стране, сборочный цех Русско-Балтийского завода – анфилада исторических сцен шаг за шагом проведёт посетителя по великой и трагической истории последнего десятилетия Российской Империи. Огромные полноцветные фотопанно, роскошные царские автомобили, подлинные предметы и ранее не публиковавшиеся документы помогут гостям выставки в полной мере ощутить атмосферу давно ушедшей эпохи.

Любимой маркой Николая II была французская Delaunay-Belleville, выпускавшая в начале ХХ века самые совершенные и самые роскошные автомобили, легко узнававшиеся по цилиндрической форме капота. Став фаворитом российского самодержца, «Делоне-Бельвиль» превратилась в первый автомобиль мира. Марке отдавали предпочтение многие европейские монархи, президенты Франции и даже США. Стоит открыть любой каталог автомобилей Delaunay-Belleville и на самом видном месте будет фотография императора Николая II. Нынешняя Олдтамер-Галерея дарит посетителям уникальный шанс – увидеть сразу два редчайших автомобиля «царской марки», выполненные в различных кузовах. Такую «двойную роскошь» редко встретишь даже на европейских салонах ретроавтомобилей!

На Олдтаймер-Галерее можно будет увидеть и весьма любопытную выставочную инсталляцию под названием «Компетенции НАМИ», демонстрирующую этапы разработки автомобиля AURUS от идеи до готового продукта и объединяющую в едином объёме элементы из скульптурного пластилина (позволяющие вносить изменения в дизайн масштабных и полноразмерных макетов), испытательный прототип (позволяющий проверить соответствие реальных технических характеристик заявленным параметрам) и готовый серийный автомобиль.

Олдтаймер-Галерея проводится уже более двадцати лет и всякий раз удивляет новой неожиданной тематикой. Экспонаты этой необычной выставки никогда не повторяются, это всегда – громкие премьеры, сенсации и сюрпризы. Вот и на этот раз всего лишь на пять дней один из самых больших залов «Крокус-Экспо» превратится в настоящий «город прошлого», наполненный десятками уникальных экспонатов. Эти удивительные автомобили и мотоциклы когда-то побеждали в конкурсах элегантности и сложнейших гонках, были покорителями сердец и недоступной мечтой для целых поколений, переживали годы забвения и меняли своих владельцев. Сейчас они вновь стали знаменитыми: на этот раз – в мире ценителей старины.

Олдтаймер-Галерея – это уникальное собрание частных коллекций: брутальная «скандинавская аллея» с редкими моделями SAAB и Volvo сменяется «японским садом» с яркими «восточными красавицами» – Toyota, Honda, Nissan различных модификаций от стремительных спорткупе до городских хетчбеков, Британию представляют несколько чопорных Rolls-Royse 1930-х годов и спортивные Jaguar из «ревущих 60-х». На выставке найдётся место и советской автоклассике, и автомобилям Великой Отечественной войны. Отдельного внимания заслуживает коллекции из трёх десятков американских muscle-car, «заряженных» хот-родов и футуристичных «кастомов». От полицейских спецмашин до формульных болидов, от деревянных кузовов до карбоновых, от строгого персонального лимузина Брежнева до китч-арта – «копейки» по имени Ковролина, всё это Олдтаймер-Галерея.

Участниками 32-й Олдтаймер-Галереи станут именитые реставрационные мастерские из Москвы, Петербурга, Самары, Казани, Воронежа, Уфы и других городов России.

Экспозиция «Секретный гараж» познакомит посетителей с графическими работами известного промышленного дизайнера и иллюстратора Андрея Ткаченко. В основе экспозиции — индустриальное авангардное искусство. Художник намеренно делает отсылку к эпохе СССР: какими могли бы быть машины параллельной советской реальности? Зрители смогут оценить настоящие «машины мечты» – революционные, новаторские и… абсолютно оторванные от реальности.

Художников на Олдтаймер-Галерее не меньше, чем весною на Монмартре! Причём они не только выставляют готовые работы с «олдтаймерами» в главных ролях, но и «создают искусство» прямо на глазах публики, запечатлевая экспонаты выставки, причём каждый в своей манере и все в различной технике: холст – масло, бумага – тушь или акварель… Как известно, за красивой работой можно наблюдать бесконечно.

Олдтаймер-Галерею невозможно представить без «блошиного рынка». Здесь знатокам и ценителям порой удаётся найти среди множества «вещей с историей» настоящие антикварные жемчужины.

Для юных посетителей Олдтаймер-Галереи будет организован интересный квест – несложный, но очень увлекательный. Чтобы пройти его до конца, волей-неволей ребятам придётся познакомиться с интересными автомобилями и увлекательными историями. Олдтаймер-Галерея – место, где можно приятно и полезно провести семейные выходные. Посетителей любого возраста здесь ждёт много интересного.

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