В России представили первое комплексное исследование сферы культуры страны

Информационное агентство InterMedia подготовило первое комплексное исследование сферы культуры в Российской Федерации. В ходе работы были изучены история развития сферы культуры в России, проведен сравнительный анализ современных подходов к сфере культуры в различных странах мира, перспективы развития информационных технологий как основы сферы культуры, а также роль культуры в жизни современного общества.

Разработана универсальная Базисная блок-схема сферы культуры, в соответствии с которой также впервые в РФ предметно определены границы и структура сферы культуры. Ключевая часть исследования – анализ финансовых показателей культурных индустрий за 2018–2019 гг., а также прогнозные данные на 2020 г. с акцентом на катастрофические последствия пандемии, отрицательно повлиявшие на обороты индустрий в марте-декабре.

Главные жертвы пандемии по предварительным итогам 2020 г.:

афишные зрелищные мероприятия – падение на 70–75%,

печатные СМИ – падение на 55%,

неафишные (в т.ч. корпоративные и частные) зрелищные мероприятия – падение на 50%,

туризм – падение на 44%,

кинопоказ – падение на 43%.

Объёмы офлайн-сегментов культурных индустрий сократились более, чем в полтора раза (Данные указаны в млн руб.)

В 2019 г. обороты онлайн-сегментов впервые превысили обороты офлайна более, чем вдвое. Стоит отметить, что творческий контент создается в основном за счет офлайна – в сфере онлайна политику определяют корпорации, которые минимизируют выплаты создателям. Таким образом, резкое сокращение офлайн-сферы из-за пандемии уже привело к заметному сокращению количества создаваемых произведений.

Сфера информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающая доступ населения к творческому контенту и культурным услугам, показала значительный рост:

предоставление доступа в интернет (+5%),

продажи бытового электронного оборудования (+9%),

легальные аудио- и видеосервисы (+55% и +36% соответственно),

платное ТВ (+2%),

пиратские ресурсы (+11%).

деятельность дата-центров (+23%),

Доходы от коммерческой деятельности в сфере культуры по ключевым сегментам в 2019 г., млн руб.

Информационно-коммуникационные технологии (50%),

Контентные онлайн-сервисы и другие медиа (18%),

Зрелищные индустрии (7%),

Остальное (25%).

Одним из важнейших стабилизирующих факторов сферы культуры в РФ стали регулярно выделяемые бюджетные ассигнования – около 600 млрд руб (18% в общем обороте индустрий). Практически все эти деньги направлены в государственные учреждения культуры, предпринимательский сектор бюджетами по сути не поддерживается. Общие обороты культурных индустрий в РФ в 2020 году упали на 11% (с 3,39 до 3 трлн руб.) по сравнению с 2019 г.

В исследовании опубликован рейтинг 300 крупнейших организаций, работающих в культурных индустриях РФ.

Компании из Топ20 формируют 86% оборота. В их числе ― банки (ВТБ, Альфа банк), телеком-операторы (МТС и др.) и прочие ИКТ-компании (Яндекс, Мейл.ру), медиахолдинги (Газпром-медиа, Национальная Медиа Группа, ВГТРК) и др. Культурная деятельность является основной лишь для некоторых из них.

Бюджетные организации составляют 61% списка, на них приходится 34% оборота. Именно для бюджетных организаций культурная деятельность является основной.

Впервые в России систематизирована и собрана в одно издание терминология сферы культуры. Выявлены значительные, часто критические расхождения в терминах и определениях действующего законодательства и текущей аналитики, а также безнадежная архаичность множества активно используемых терминов, среди которых:

культурно-просветительское мероприятие,

театрально-зрелищное мероприятие,

зрелищно-развлекательное мероприятие,

концерт,

спектакль,

цирк,

цирковой спектакль,

эстрада,

академическая музыка,

классическая музыка,

шоу-бизнес и др.

Эта проблема представляется значительным, практически непреодолимым препятствием для развития культурных индустрий. Кроме того, без её решения невозможно системное развитие и даже определение понятия «Креативных индустрий».

Впервые в России предложено доказательное определение сферы культуры РФ, определена её структура. Для этого составлена базисная блок-схема сферы культуры в РФ, отображающая все значимые внутренние связи и министерства-регуляторы.

Впервые в исследовании опубликован Топ-100 корпораций, определяющих развитие мировой сферы культуры. Отмечено завершение процесса поглощения корпорациями (в первую очередь ― из сферы ИКТ) производителей творческого контента (кино, музыки и др.). К 2020 году заметных независимых компаний-производителей в мировой массовой культуре практически не осталось.

Культура и культурные индустрии в РФ – 2020

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