В России проходит паломнический выезд к 280-летию святого адмирала Феодора Ушакова

За 4 дня участники преодолеют 1877 километров и посетят ключевые места биографии адмирала.

Программа стартовала с Божественной литургии на территории строящегося храма в честь святого праведного воина Феодора Ушакова в Левобережном районе Москвы — будущего духовного центра северной части столицы. Духовно-исторический комплекс возводится с 2022 года. В составе комплекса запланировано строительство музея, воскресной школы и храма, внутреннее убранство которого будет выполнено из янтаря.

Вслед за утренней службой на территории храма прошёл архиерейский молебен о воинах у мощей Преподобного Феодора Санаксарского — родного дяди и духовного наставника святого адмирала. К молитве присоединились военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, и их родные. Завершилась московская часть церемонией возложения цветов к бюсту Ушакова, установленному у храма. Событие собрало не только почетных гостей, но и множество неравнодушных прихожан: местных жителей и гостей района. Всех их объединило чувство гордости за отечественную историю и выдающегося Фёдора Ушакова, вера и память. Это место и стало отправной точкой паломнического маршрута, символически соединяющего воинский подвиг и духовное служение флотоводца.

«Паломнический выезд в честь святого адмирала Феодора Ушакова уже стал живой духовной традицией, в которой соединяются история, вера и любовь к Отечеству. Мы сохраняем и чтим память о наших героических флотоводцах, которые не только побеждали в сражениях, но и укрепляли духовный и нравственный стержень народа. Святой праведный Феодор Ушаков был именно таким человеком — глубоко верующим, стойким, смиренным и мужественным. Он воспитывал своих матросов в благочестии, любви к Богу и ближнему, и эта духовная сила приносила великие победы. В этом году маршрут начинается с архиерейского молебна о воинах — тех, кто сегодня несёт ратный подвиг во имя мира и безопасности нашей страны. Мы обращаем к Феодору Ушакову молитвы о мужестве, стойкости и здравии всех, кто сейчас на передовой», — произнёс в своей речи Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, Глава Среднеазиатского Митрополичьего округа, постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, Почетный настоятель Духовно-исторического комплекса в честь святого праведного воина Феодора Ушакова в городе Москве (Левобережный).

«Феодор Ушаков — это пример того, каким должен быть настоящий командир: мужественным, справедливым, милосердным. Память о таких людях нельзя передать словами — её нужно проживать, как мы проживаем её сегодня, участвуя в автопробеге и общей молитве за наших воинов. Мы искренне верим, что такие мероприятия не только сохраняют историю, но и формируют моральный облик будущих поколений», — отметил адмирал Владимир Валуев.

«Мы хотим связать воедино древние святыни, много значившие в земной жизни святого адмирала, и наш строящийся храм, который уже становится духовным центром севера Москвы. И, конечно, познакомить и объединить тысячи людей, которые придут на все запланированные мероприятия, каждое из которых станет важным духовным событием», — отметил автор идеи и организатор автопробега, глава инициативной группы по строительству духовно-исторического комплекса в честь святого праведного воина Феодора Ушакова в Москве Дмитрий Шлопак.

2 августа в Ярославле состоялось торжественное мероприятие с участием руководителей региона и города, ректора Ярославского Государственного Университета им. П.Г. Демидова Артёма Иванчина правящего архиерея Ярославской Епархии митрополита Ярославского и Ростовского Вадима, директора Фонда Андрея Первозванного Владимира Бушуева. На живописной набережной Волги у Речного вокзала будет открыт бюст святого праведного воина Феодора Ушакова. Бюст Федора Ушакова передан в дар Ярославскому государственному университету имени П.Г. Демидова и городу Ярославлю инициативной группой по строительству духовно-исторического комплекса в честь святого праведного воина Феодора Ушакова в Москве и Фондом Андрея Первозванного. Команда ЯрГУ завоевала специальный приз по итогам студенческой игры «Федор Ушаков и его время» в рамках Лиги исторических игр «Машина времени–2024».

3 августа участники автопробега прибыли в Хопылёво, чтобы принять участие во Всероссийском фестивале культуры и искусства имени святого праведного воина Феодора Ушакова, который организуют Попечительский совет по восстановлению храмового комплекса в Хопылёве и развитию близлежащей территории и Рыбинская епархия Русской Православной Церкви. После Божественной литургии состоится крестный ход и возложение цветов к памятнику праведному Феодору Ушакову и преподобному Феодору Санаксарскому. После этого пройдет праздничный концерт.

Завершится автопробег 5 августа в Саранске — в день церковного прославления Феодора Ушакова. В Кафедральном соборе святого праведного воина состоится архиерейская литургия, молебен, крестный ход и церемония возложения цветов. Раку с мощами святого флотоводца внесут почётные участники автопробега, среди которых — адмиралы и военачальники, участвовавшие в чине канонизации адмирала Ушакова. Встретят раку Глава Республики Мордовия Артём Алексеевич Здунов и митрополит Мордовский и Саранский Зиновий. В этот день состоится праздничная архиерейская литургия, молебен, крестный ход и церемония возложения цветов к памятнику Ушакова.