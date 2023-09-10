По 17 сентября в России проходит Фестиваль китайского кино. География масштабного кинособытия включает Москву, Казань и Санкт-Петербург. Первым городом, который приняла фестиваль, стала Казань. В Москве и Санкт-Петербурге зрители смогут посмотреть одни из самых интересных новинок китайского кинематографа с 14 по 17 сентября.

Фестиваль организует РОСКИНО совместно с Китайским центром исследований киноискусства при поддержке Минкультуры России и Государственного управления по кинематографии КНР. Бесплатные показы китайских фильмов состоятся в рамках проекта «Дни зарубежного кино» и станут ответным мероприятием на Russian Film Festival в Китае, который проходит с 27 августа по 3 сентября в Хэйхэ, Пекине и Сучжоу.

Зрители увидят драму «Возвращение домой» режиссера Жао Сяочжи, рассказывающую историю двух китайских дипломатов, которые пытаются спасти сто двадцать пять китайских граждан из охваченной войной африканской страны. За этот фильм Жао Сяочжи получил награду China Movie & TV Night Award в номинации «Лучший режиссер» на 25-ом Шанхайском международном кинофестивале в 2023 году. Также у картины – три номинации Азиатской кинопремии Asian Film Awards 2023 и множество других наград.

Также в программе – фэнтези-комедия «Привет, мам» режиссера Цзя Лин – история про девушку, которая путешествует во времени, чтобы подружиться со своей матерью и попытаться сделать ее жизнь лучше. У фильма – более 30 наград и свыше 35 номинаций в различных фестивалях, включая награду China Movie Channel Media Award в категории «Лучший фильм» на 23-м Шанхайском международном кинофестивале; две номинации в кинопремии Пекинской киноакадемии (Academy Award of Beijing Film Academy) и другие.

Зрители также увидят научно-фантастический фильм с элементами комедии «Лунный человек» режиссера Чжан Чиюй про работника лунной базы, который после разрушения Земли астероидами остается единственным живым человеком во Вселенной. Фильм был номинантом Азиатской кинопремии и 25-го Шанхайского международного кинофестиваля в категории «Лучшие визуальные эффекты». Всего у картины – 11 побед и 23 номинации в различных фестивалях.

Драма «Зажигая звезды» режиссера Лю Цзянцзян расскажет историю директора похоронного бюро, который после знакомства с девочкой-сиротой меняет отношение к своей работе и жизни. У фильма – три награды Allywood Film Critics Association Awards в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший актер», а также премия Гильдии сценаристов китайской Ассоциации фильмов за выдающийся сценарий.

Еще одна драма, отмеченная на кинофестивалях, которая вошла в программу – «Исчезающая пастораль» режиссеров Чжоу Цзюнь и Адиши Сяжэхэмань. В 2023 году фильм получил награду Changchun Film Festival в категории «Лучший актер», премию Huabiao Film Awards за операторскую работу. Картина была также представлена на Шанхайском международном кинофестивале в 2019 году в трех номинациях.

Жанр документального кино представлен на фестивале фильмом «Волшебное мастерство Сучжоу» режиссера Женьтян Суна. Зрители получат уникальный шанс познакомиться с талантливыми мастерами, живущими в Сучжоу, – центре народных ремесел Китая.

Фестиваль китайского кино в России даст возможность российским зрителям ближе познакомиться с современным китайским кинематографом.

Программа Фестиваля китайского кино в России:

«Привет, мам» (реж. Цзя Лин, 2021) – семейная комедия. С самого детства Сяолин доставляла маме неприятности, да и в школе училась не очень хорошо. Решив дать родительнице хоть один повод для гордости, девушка подделывает сертификат о поступлении в вуз, но на семейных посиделках обман раскрывается, и теперь о её позоре знает вся родня и знакомые. А по пути домой они с мамой попадают в ДТП, и вскоре Сяолин загадочным образом перемещается в 1981 год — время молодости родителей, когда она сама ещё не родилась. Встретив там маминых коллег молодыми и полными сил, она решает изменить мамину жизнь в лучшую сторону.

«Возвращение домой» (реж. Жао Сяочжи, 2022) – драма, основанная на реальных событиях. Действие происходит в одной из африканских стран во время арабской весны. В нем рассказывается история двух безоружных китайских дипломатов, которые пытаются спасти сто двадцать пять китайских граждан из региона, контролируемого враждебными повстанческими силами, и вернуть их домой. Дипломаты используют все свое мужество, дипломатию и стратегию, чтобы противостоять различным вызовам и опасностям.

«Лунный человек» (реж. Чжан Чиюй, 2022) – научно-фантастический фильм с элементами комедии. Чтобы защитить Землю от потока астероидов, в 2033 году на Луне был построен комплекс специальных сооружений. Обычный техник Юэ Дугу прозевал эвакуацию персонала, а когда часть защиты не сработала, и астероиды устроили на Земле глобальный катаклизм, стал свидетелем гибели планеты. Теперь Дугу считает себя последним человеком во Вселенной и не знает, что остатки цивилизации на уцелевшем оборудовании без возможности обратной связи наблюдают за ним в прямом эфире. Кроме того, на лунной базе обнаруживается большой рыжий кенгуру — животное очень сильное и опасное.

«Зажигая звёзды» (реж. Лю Цзянцзян, 2022) – драма. Выйдя на свободу после отбытия наказания, распорядитель похорон случайно встречается с девочкой-сиротой, что приводит к неожиданному изменению его отношения к жизни.

«Исчезающая пастораль» (реж. Чжоу Цзюнь, Адиша Сяжэхэмань, 2018 г.) – драма. Фильм рассказывает о трагедии, затронувшей две казахские семьи, живущие на пастбищах Китая: несчастный случай со смертельным исходом приводит к конфликту.

«Волшебное мастерство Сучжоу» (реж. Женьтян Сун, 2022) – документальный фильм, рассказывающий о двенадцати городских мастерах разного возраста и опыта, которые посвятили свою жизнь развитию и передаче своих ремесел. Их разные стили открывают взгляд на нематериальное культурное наследие Сучжоу, города, который с древних времен был центром народных ремесел.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.