В России пройдет седьмой инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди

VII Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди пройдет с 30 марта по 2 апреля 2023 года. Он приурочен ко Всемирному дню распространения информации об аутизме. Более 300 площадок по всей стране примут мероприятия фестиваля, тем самым #ЛюдиКакЛюди подтвердит свой статус одного из крупнейших тематических событий в Европе. Все мероприятия станут частью программы Всероссийской недели распространения информации об аутизме.

Аутизм присутствует примерно у 1 ребенка из 100. На данный момент в мире более 10 миллионов человек с аутизмом, и их количество стремительно растет — ежегодно их число становится на 11–17% больше. Основная цель фестиваля — привлечь внимание людей к теме аутизма.

Что такое РАС (расстройства аутистического спектра), каковы особенности людей с диагнозом «аутизм», с какими проблемами они сталкиваются и какую помощь и поддержку может оказать им каждый человек в повседневной жизни — на эти вопросы поможет ответить фестиваль. А еще здесь и эксперты, и люди с особенностями и без них могут встречаться и увлекательно проводить время, общаться друг с другом. Ведь несмотря на диагнозы, все мы, прежде всего, — люди. Люди как люди.

«Все больше становится тех, кто видит, какие невероятные возможности и какая неизмеримая глубина скрыты в людях с аутизмом. Они намного тоньше и острее чувствуют. Они — своеобразные камертоны общества», — поделилась амбассадор фестиваля учредитель фонда «Я есть!», актриса театра и кино Ксения Алферова.

Генеральным партнером фестиваля стал Благотворительный фонд Сбера «Вклад в будущее». «Фестиваль — это пространство диалога, мы поддерживаем его, чтобы он стал базисом для формирования ценностей и убеждений, которые станут основой для важных действий: контактов, сотрудничества и взаимной поддержки», — объясняет участие в проекте исполнительный директор Благотворительного фонда «Вклад в будущее» Петр Положевец.

#ЛюдиКакЛюди пройдет по всей России, в том числе возможно участие онлайн. А основными площадками в 2023 году станут:

Государственный музей-заповедник «Царицыно»;

Российская государственная детская библиотека;

РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

«Фестиваль создает глобальное информационное поле по теме аутизма в России и вовлекает более 100 тысяч неравнодушных людей. Стартовав как семейный праздник, фестиваль в течение нескольких лет разросся до всероссийских масштабов», — рассказывает Артур Хаустов, директор Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с РАС МГППУ.

Сайт фестиваля: https://2april.ru .

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