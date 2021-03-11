В России пройдут Дни немецкого документального кино

Фести­валь акту­аль­но­го науч­но­го кино ФАНК откры­ва­ет при­ём заявок на про­ве­де­ние Дней немец­ко­го кино ФАНК в горо­дах России.

Все жела­ю­щие смо­гут про­ве­сти бес­плат­ные пока­зы доку­мен­таль­ных филь­мов о совре­мен­ном искус­стве, эко­но­ми­ке, нау­ке, новых тех­но­ло­ги­ях и обществе:

Фильм «Тело исти­ны», в глав­ных ролях — худож­ни­цы Мари­на Абра­мо­вич, Сига­лит Лан­дау, Ширин Нешат и Ката­ри­на Сивер­динг (выска­зы­ва­ние четы­рех зна­ме­ни­тых худож­ниц о вза­и­мо­от­но­ше­нии со сво­им телом, стиг­ма­ти­за­ции и при­тес­не­нии женщин)

Фильм «Отку­да берут­ся день­ги?» (кри­ти­че­ский и иро­нич­ный взгляд на совре­мен­ную эко­но­ми­ку и ее глав­ных игроков)

Фильм «Неза­кон­ный фильм» (раз­мыш­ле­ние о вли­я­нии тех­но­ло­гий на мыш­ле­ние и вос­при­я­тие мира)

Что­бы стать пло­щад­кой для пока­зов филь­мов необ­хо­ди­мо оста­вить заяв­ку на сай­те https://dnk.csff.ru до 15 апре­ля. Про­ект — соци­аль­ный и неком­мер­че­ский, уча­стие в нём бес­плат­но как для пло­ща­док, так и для зрителей.

Дни немец­ко­го кино ФАНК прой­дут в рам­ках Года Гер­ма­нии в Рос­сии 2020/2021, орга­ни­за­то­ра­ми кото­ро­го высту­па­ют Посоль­ство Феде­ра­тив­ной Рес­пуб­ли­ки Гер­ма­ния, Гёте-Инсти­тут и Рос­сий­ско-Гер­ман­ская внеш­не­тор­го­вая палата.

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