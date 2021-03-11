В России пройдут Дни немецкого документального кино

Фестиваль актуального научного кино ФАНК открывает приём заявок на проведение Дней немецкого кино ФАНК в городах России.
Все желающие смогут провести бесплатные показы документальных фильмов о современном искусстве, экономике, науке, новых технологиях и обществе:
Фильм «Тело истины», в главных ролях — художницы Марина Абрамович, Сигалит Ландау, Ширин Нешат и Катарина Сивердинг (высказывание четырех знаменитых художниц о взаимоотношении со своим телом, стигматизации и притеснении женщин)
Фильм «Откуда берутся деньги?» (критический и ироничный взгляд на современную экономику и ее главных игроков)
Фильм «Незаконный фильм» (размышление о влиянии технологий на мышление и восприятие мира)
Чтобы стать площадкой для показов фильмов необходимо оставить заявку на сайте https://dnk.csff.ru до 15 апреля. Проект — социальный и некоммерческий, участие в нём бесплатно как для площадок, так и для зрителей.
Дни немецкого кино ФАНК пройдут в рамках Года Германии в России 2020/2021, организаторами которого выступают Посольство Федеративной Республики Германия, Гёте-Институт и Российско-Германская внешнеторговая палата.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.