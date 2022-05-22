В России снимут первый сериал по сценарию нейросети

Сериал «Сидоровы» канала СТС станет первым на российском медиарынке проектом, снятым по сценарию искусственного интеллекта. Обучившись на таких комедийных хитах канала, как «Воронины», «Дылды» и «Восьмидесятые», нейросеть переосмыслила жанр ситкома. Главные герои «Сидоровых» осознают нереальность своего мира и пытаются вырваться за его пределы. Нейросеть разработали студенты направления «Программирование» Skillbox. Премьера сериала состоится на платформе VK Видео уже этой осенью.

В центре сюжета типичная российская семья, которая начинает подмечать странный уклад своей жизни. Герои не покидают стен квартиры, попадают в нарочито комичные ситуации и слышат закадровый смех. Понимая, что их жизнь — это большой ситком, Сидоровы делают всё, чтобы из него выбраться.

За разработку нейросети A.I. TV Script Generator в рамках своего дипломного проекта отвечали студенты профессии Data Scientist PRO образовательной платформы Skillbox Владимир Ларькин и Вадим Поволоцкий. Чтобы обучить искусственный интеллект, авторы загрузили в него популярные сериалы СТС, в том числе «Родком», «Воронины», «Дылды», «Восьмидесятые» и «Жена олигарха». Тысячи страниц текста позволили задать алгоритмы, максимально приближенные к написанию киносценария. Нейросеть научилась самостоятельно генерировать его основные структурные элементы: время и место действия, имена героев, реплики, ремарки и другие компоненты.

Владимир Ларькин, автор нейросети, студент профессии «Data Scientist PRO» в Skillbox:

– В нейросеть были загружены 355 892 слова, 88 эпизодов, 7 телешоу. Потребовалось около 20 экспериментов с параметрами и способом подачи данных в модель, чтобы подойти к наилучшему качеству производимого сетью контента. Принимая на вход небольшое текстовое вступление, нейросеть может генерировать бесконечное количество отличных друг от друга сценариев за сотые доли секунды.

Роман Брызгалов, руководитель диджитал-направления СТС:

– Мы решили подарить нашей аудитории новый зрительский опыт и лучше понять, как инновации могут помочь в решении творческих задач. Нейросеть показала особый подход к работе над сценарием: она не ограничена правилами, избавлена от штампов, поэтому каждый раз предлагает нестандартные решения. Мы рады, что с её помощью хиты СТС трансформируются в нечто совершенно новое.

Кастинг на некоторые роли пройдёт на платформе коротких роликов VK Клипы, а в группе телеканала в социальной сети можно будет следить за новостями проекта, смотреть бэкстейдж-видео и интервью актёров. Пилотная серия выйдет эксклюзивно на платформе VK Видео.

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