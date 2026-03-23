В России снимут «Сказку о мёртвой царевне и о семи богатырях»

Совсем скоро Кинокомпания братьев Андреасян в партнёрстве с телеканалом ТНТ приступит к съёмкам фильма «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» по мотивам одноимённой сказки А.С. Пушкина.

«Напомню всем слова Михаила Жванецкого: “Россия — страна талантов. Талантов масса — работать некому”. Андреасяны — одни из немногих людей, которые готовы работать в любое время дня и ночи. Такой труд всегда окупается — это подтверждают цифры: картины “Сказка о царе Салтане” и “Простоквашино” — каждая собрала более 2 миллиардов рублей в прокате и вошла в число самых кассовых релизов года. На днях мы запустили вторую часть “Домовёнка Кузи”. Без сомнения, проект тоже будет претендовать на кассовый успех.

Но, одна сказка заканчивается — и это повод начать новую историю. Скоро мы приступим к съёмкам “Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях”. Я абсолютно точно могу сказать, что фильм будет триумфально штурмовать прокат, а мы продолжим работать вместе с “К.Б.А.” и не будем лишать их и нас возможности добиваться успеха на регулярной основе», — рассказала директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.

«В последнее время кино становится местом для всей семьи. И мне нравится эта тенденция. Говорю, как отец четырёх детей: мне приятно смотреть фильмы вместе с ними, а после обсуждать. Я стараюсь сам производить именно такой контент, чтобы мне не было стыдно не только перед ребёнком, но и перед его родителями.

Кроме того, мы все читали “Сказку о мёртвой царевне и о семи богатырях” в детстве. Важно показать детям то, на чём мы выросли, и сделать это масштабно, увлекательно, чтобы люди перечитали оригинал и вспомнили о том, что по-настоящему важно», — поделился режиссер Сарик Андреасян.