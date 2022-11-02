В России сняли первый документальный фильм про цифровое и технологическое искусство

Онлайн-премьера первого в России документального фильма про цифровое и технологическое искусство состоится 3 ноября на YouTube. Это первая серия будущего цикла, посвященного истории современного искусства в России. Авторами выступили режиссер Никита Кононов и сценарист Ася Труш, оператор-постановщик – Марина Абашева. Проект был реализован уральской кинокомпанией Red Pepper Film и дальневосточной творческой командой PUSK при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Первая серия документального сериала называется «Техношаманы и медиапророки» и охватывает период до начала 2010-х годов. Авторы киноленты поднимают вопросы, что такое цифровое и технологическое искусство, как его понимать, что является медиаискусством, а что – нет, и могут ли интернет-мемы претендовать на такое звание.

– Когда работаешь с историей искусств, гораздо проще пойти в сторону тяжеловесного научного исследования. Сидеть в башне из слоновой кости, да метать заумные термины с драматичными придыханиями. Поэтому нашей главной творческой задачей было создание именно развлекательного фильма с низким порогом входа и заразительно легкой тональностью. Даже несмотря на то, что многие представители арт-институций имеют ярко выраженную аллергию на слово «развлекательный», – говорит Никита Кононов, режиссер документального цикла.

Фильм снимали в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге – важных центрах медиаискусства в России. В качестве экспертов выступили создатели арт-группы «Electroboutique» Алексей Шульгин и Аристарх Чернышев, медиахудожники, кураторы и исследователи Дмитрий VTOL Морозов, Наталья Фукс, Дарья Пархоменко, Илья Шипиловских и другие.

– Труднее всего было разбираться в огромном количестве направлений цифрового и технологического искусства. И нельзя сказать, что такая работа когда-то кончается: тему можно исследовать бесконечно. Но мы лишь обозначаем направления и имена, даем взгляд людей, которые находятся внутри арт-сообщества. А кто захочет углубиться в тему – сделает это после просмотра фильма, – рассказывает сценарист Ася Труш.

В следующих сериях документального цикла зрители узнают о цифровом и технологическом искусстве 2010-2020 гг., стрит-арте, art&science и саунд-арте в России. Создатели обещают рассказать, как тараканы и крысы становятся частью художественного высказывания (и что они по этому поводу чувствуют) и при каких условиях рейв считается произведением искусства.

Фильм станет доступен всем пользователям после премьеры 3 ноября на YouTube-канале студии Red Pepper Film.

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