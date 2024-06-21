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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUВ России создана Ассоциация музыкальных журналистов, критиков и музыковедов

В России создана Ассоциация музыкальных журналистов, критиков и музыковедов

editor
By editor
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Ассоциация музыкальных журналистов, критиков и музыковедов

Ассоциация музыкальных журналистов, критиков и музыковедов (АМК) объединит профессиональных авторов и экспертов, освещающих музыкальную культуру в печатных СМИ и интернете, на радио и телевидении. Учредителями Ассоциации выступили Российский музыкальный союз, издательство «Композитор» Союза композиторов России и главный редактор журнала «Музыкальная жизнь», доктор искусствоведения Евгения Кривицкая (на фото).

АМК призвана способствовать развитию профессионального подхода к оценке явлений в культурной жизни России и мира. Среди главных направлений деятельности Ассоциации – экспертное консультирование, формирование связей с общественностью, проведение деловых мероприятий разных форматов.

«Ассоциация создана для того, чтобы связь между поколениями ни в коем случае не прерывалась, чтобы музыкальные журналисты, критики и музыковеды разных возрастов общались между собой, обменивались знаниями и интересными находками. Само собой, нам важно, чтобы познания в области музыковедения и музыкальной критики охватывали самые широкие слои общества и не ограничивались исключительно музыкальным миром. А потому мы будем прикладывать усилия, чтобы максимально широко присутствовать в культурной повестке»,— отмечает генеральный директор АМК Евгения Кривицкая.

В состав правления Ассоциации вошли видные музыкальные критики, руководители СМИ, авторы музыковедческих трудов: генеральный директор — художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра Ирина Герасимова; музыковед, журналист, композитор, заместитель директора радиостанции «Орфей» Роман Берченко; журналист, главный редактор газеты «Культура» Петр Власов; музыковед, критик, заведующая отделом культуры «Независимой газеты» Марина Гайкович; музыковед, генеральный директор журнала «PianoФорум» Марина Задерацкая; журналист, главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов; музыковед, журналист, музыкальный обозреватель газеты «Известия» Сергей Уваров; журналист, музыкальный обозреватель «Радио России» Ольга Русанова.

Членами Ассоциации могут стать физические лица и организации, которые профессионально занимаются созданием и распространением научных и публицистических текстов о музыке. АМК будет тесно взаимодействовать как с российскими, так и с зарубежными специализированными изданиями, международными объединениями.

«Отечественное музыкознание, музыкальная критика и журналистика имеют свои историю и традиции. Цель Ассоциации — защита их профессиональных и правовых интересов, а также помощь в развитии каждого отдельного направления на благо всей музыкальной жизни страны», — говорит председатель правления Российского музыкального союза Андрей Кричевский.

Важной миссией Ассоциации станет участие в реализации государственной политики в области культуры и искусства. Изучая и используя накопленный опыт, АМК сможет выступать с инициативами по разработке и внедрению в практику стандартов качества работы в сфере музыкальной науки, критики и журналистики, учреждать премии, конкурсы и гранты, осуществлять комплексные программы по подготовке специалистов и повышению их квалификации.

В доказательство серьезности своих намерений 18 июня Ассоциация музыкальных журналистов, критиков и музыковедов вручила специальный приз лауреату IV Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition.

Конкурс учрежден в 2016 году по инициативе народного артиста России Дениса Мацуева и собирает лучших пианистов мира в возрасте до 16 лет, учредителями выступили Министерство культуры России и Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского.

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