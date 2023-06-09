В России стартовал уникальный культурно-патриотический проект «Неизвестные песни военных лет»

В 2023 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в России проводится «Интернациональный музыкальный библиомарафон «Неизвестные песни военных лет». Цель культурно-патриотического проекта — восстановить историческую память и представить широкой общественности незаслуженно забытые песенные произведения, посвященные Великой Отечественной войне.

Создатели проекта в течение года провели большую работу: в библиотечных фондах по всей России отыскали и собрали более 120 неизвестных песен, созданных в годы Великой Отечественной войны поэтами и композиторами. Неизвестные песни, сочиненные военнослужащими, партизанами, тружениками тыла, жителями блокадного Ленинграда, многие из которых погибли в войну, сохранились как символ вечной памяти о подвиге наших соотечественников. Они представляют собой произведения в самых разных жанрах: самобытные, полнозвучные песни-гимны, провожальные, походные, песни клятвы и мести, партизанские, песни славы павшим, песни о городах-героях и отдельных воинских частях, лирические, шуточные, и др. Первичная экспертиза, осуществленная специалистами, показала, что обнаруженное несправедливо забытое песенное наследие подчас обладает художественным достоинством и может занять устойчивое место в репертуаре современных исполнителей. И, по мнению организаторов проекта, другие материалы для изучения и последующего исполнения неизвестных военных песен наверняка можно найти не только в центральных городских библиотеках, но и в маленьких населенных пунктах, селах, в краеведческих музеях. А участвующие в проекте специалисты в области музыкального искусства: композиторы, певцы, аранжировщики помогут участникам преобразить песенный материал в оригинальный концертный номер — фактически создать новое произведение музыкального творчества. Уже сейчас многие исполнители: любители и профессионалы заинтересовались возможностью ознакомиться с песенными наследием, чтобы создать новые концертные номера, расширить свой репертуар гражданского-патриотического звучания.

Проект «Неизвестные песни военных лет» проводится в течение года: с июня 2023 г. по август 2024 г. в формате поэтапного творческого марафона. Адресован он гражданам России, жителям стран ближнего и дальнего зарубежья, для которых значима память о Великой Отечественной войне и кому интересно участие в изучении и продвижении новых песен военного времени.

В процессе подготовки вокальных номеров все участники проекта смогут получить профессиональную поддержку и консультации народного артиста России Олега Иванова, народного артиста России Олега Каледина, заслуженного артиста Республики Ингушетия Андрея Батурина, заслуженного артиста Республики Татарстан Альберта Жалилова, заслуженного артиста России Александра Федоркова и других мастеров музыкального искусства. Наставническое содействие обеспечит участникам уникальную возможность повысить уровень исполнительского мастерства, даст ощущение сопричастности к мейнстриму современного художественного процесса, что особенно важно для жителей малых городов и сел.

Андрей Батурин, российский музыкант, композитор, продюсер и общественный деятель:

— Для нас, как организаторов проекта, важна его доступность для всех граждан нашей страны и мира, возрастом от 14 лет, готовым включиться в движение по творческому осмыслению ранее не известного песенного репертуара военных лет, и далее — в работу по поиску песенного наследия в регионах России и за рубежом. Уже сейчас, при первом общении с потенциальным участниками мы узнаем о том, что у многих в семейных архивах сохранились никогда ранее не публикуемые стихи и мелодии, написанные в годы войны и в послевоенные годы. И россияне, и наши соотечественники за рубежом готовы работать с рукописями, чтобы сохранить память о героизме, гражданском достоинстве родных и передать этот опыт верности традиционным духовно-нравственным ценностям России подрастающему поколению. Большая благодарность всем нашим партнерам и Президентскому фонду культурных инициатив за поддержку. В перспективе мы видим развитие всероссийского движения по поиску неизвестных песен военных лет, в память о Великой победе, 80-летие со дня которой мы будем праздновать в 2025 году.

Принять участие в проекте может любой желающий, как профессиональный вокалист, так и любитель. Для этого необходимо зарегистрироваться в официальной группе Вконтакте, отправить заявку на получение нотного и текстового материала на выбор 3-5 песен (на основе договора о некоммерческом использовании предложенного материала, заключенного с организаторами) и начать подготовку вокального номера. Видеозаписи присылаются в ту же группу, после ролики получают экспертную оценку жюри, далее с авторами лучших видеозаписей ведется индивидуальная работа в целях повышения художественного уровня вокального номера. Затем организаторы предоставят возможность студийной записи вокальных номеров 100 лучшим исполнителям, получающим право очного концертного выступления в Москве и в Санкт-Петербурге весной 2024 года.

Организаторы: некоммерческая организация «Наш Суворов» в содружестве с «Союзом композиторов Евразии» и библиотечным сообществом России. Партнерами проекта выступают Музей Победы и студия «ВоенФильм».

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