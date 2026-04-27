В России триллеры «идут» под котлеты и пюре

В период с 13 апреля 2025 года по 13 апреля 2026 года в заданный временной промежуток зрители чаще всего включали триллер «Бар “Один звонок”» с Данилой Козловским, мелодраму «Виноград» с Павлом Прилучным, триллеры «Резервация» с Денисом Шведовым, «Тоннель» с Елизаветой Боярской, детектив «Чёрное солнце» с Максимом Стояновым и Юрием Чурсиным.

В числе самых востребованных также проекты: фэнтези «Алиса в стране чудес», драма «Семейное счастье» и комедия «Герои анекдотов», а также проекты «Август», «На деревню дедушке», «Семьянин» и «Мажор в Дубае».

Жанровые предпочтения в период с 20:00 до 02:00 распределяются вокруг детективов, комедий, мелодрам и триллеров. Также в числе популярных — фэнтези и драмы. Самые активные аудитории в это время — женщины и мужчины в возрасте 35–44 и 45-54 лет.

Ночной просмотр редко ограничивается одной картиной: пользователи за одну сессию выбирают в среднем два тайтла, а доля зрителей, которые включают два и более проекта, достигает 70%. Средняя суммарная длительность просмотра с 20:00-02:00 ночи — почти два часа.

По данным ВкусВилла, в те же часы пользователи оформляют заказы с экспресс-доставкой и выбирают продукты именно к вечернему и ночному просмотру. В числе популярных напитков — яблочный сок прямого отжима, клюквенный и вишневый морс, апельсиновый сок и лед. Среди снеков — воздушный рис в сахарном сиропе, сыр «Чечил», морская капуста, детская моцарелла и вяленая икра сельди. В категории чипсов в топе — варианты со вкусом салями, курицы, сметаны и лука, классической соли и лосося — всё, что удобно взять к экрану и съесть во время просмотра.

Дополнительный анализ в пяти ключевых категориях (готовая еда, напитки, снеки, чипсы, сухофрукты и орехи) показывает, что в этот период доминирует «Готовая еда», на которую приходится 51.12 % всех заказов среди выбранных категорий. Среди самых популярных товаров — «Котлета куриная с картофельным пюре» и «Сэндвич ролл “Цезарь”».

Также во ВкусВилле выявили несколько интересных тенденций в покупательском поведении. Среди всех снеков, ЗОЖ-перекусы (такие как яблоко сушеное, орехи, морская капуста) составляют 33% от общего объема, в то время как классические снеки (чипсы, соленые продукты) занимают 25%. Это говорит о балансе между стремлением к здоровому питанию и желанием побаловать себя во время просмотра.