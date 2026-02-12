Оплата публикаций

В России устали от потребления контента о геополитике

By T1
Книжный сервис Литрес изучил интерес пользователей к книгам о геополитике за последние четыре года. Пиковый спрос на литературу по теме пришелся на 2023 год как результат осмысления событий 2022-го года. Выручка (по всем моделям монетизации) тогда увеличилась на 542% в сравнении с предыдущим аналогичным периодом и составила около 5 млн рублей. С 2024 года Литрес фиксирует прогрессирующее падение спроса на книги о геополитике в связи с постепенной усталостью россиян от тревожного новостного фона по теме. В 2024 году выручка снизилась на 8% в сравнении с 2023 годом, а в 2025 — на 22% в сравнении с 2024 годом. Объем выручки в 2025 году — более 3,6 млн рублей, что на 24% меньше максимального значения.

Рейтинг наиболее популярных произведений варьируется от года к году в зависимости от выхода новинок по теме и текущей геополитической обстановки. В 2023 году вторую строчку рейтинга заняла книга Михаила Головлева «СВО. Клаузевиц и пустота. Политологический анализ операции и боевых действий». Однако некоторые произведения пользуются неизменным спросом, например, труд Генри Киссинджера «Мировой порядок» и его аудиоверсия в озвучке Игоря Пронина. Обе книги входят в топ-5 самых продаваемых произведений в каждый из перечисленных годов. В 2025 году аудиокнига Киссинджера расположилась на второй строчке рейтинга, а электронная версия — на пятой. Возглавило топ произведение Яниса Варуфакиса «Технофеодализм. Что убило капитализм». Третье место заняла книга «Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы» Збигнева Бжезинского, четвертое — «Столкновение цивилизаций» Самюэля Хантингтона.

