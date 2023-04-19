В России впервые вводят формат интерактивной игры в кинотеатрах

Презентация проекта киножурнала «МУЛЬТ в кино», который носит познавательный характер, прививает семейные ценности, а также тренирует память ребенка, состоится 23 апреля в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля

Киножурнал «МУЛЬТ в кино», входящий в топ-3 самых популярных анимационных российских проектов в национальном прокате, представляет новый формат образовательного досуга в кинотеатрах для развития внимания у детей и вовлечения родителей в семейное смотрение.

С 20 мая в каждом выпуске киножурнала будет игра-бродилка, сюжет которой развивается в городе Мультимир, в трех красочных локациях: Волшебном лесу, Чудесном городе, Башне победителей.

Презентация обновленного формата киножурнала состоится 23 апреля в рамках анимационной секции «Мультвселенная» Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в киноцентре «Октябрь» на Новом Арбате.



Генеральный продюсер телеканала «МУЛЬТ», куратор анимационной программы ММКФ Татьяна Цыварева:

«С гордостью можно сказать, что за время существования телеканала «МУЛЬТ» вокруг него выросла целая Мультвселенная. И, конечно, нам захотелось показать зрителям ее новые локации. Мы очень старались придумать что-то яркое, увлекательное, красочное, а также полезное и интересное, что обязательно занимало бы без исключения всех наших зрителей. Очень надеюсь, что новый город Мультимир и забавные познавательные приключения «оживших фишек» полюбят и дети, и родители, а совместные походы на «МУЛЬТ в кино» станут еще более ожидаемым событием».

Перед показом новых выпусков киножурнала «МУЛЬТ в кино» на большом экране кинотеатра будет появляться QR-код, который следует отсканировать, перейти на сайт и зарегистрироваться.

Правила игры будут озвучивать перед просмотром каждого выпуска киножурнала. Как только на экране появится красочный игровой кубик с количеством ходов, забавные «ожившие фишки» начнут свое сказочное путешествие по локациям и интересным заданиям. В паузах между сериями детям будет предложено ответить на вопросы, связанные с просмотренным контентом, а на экране появятся варианты ответов. Надо будет выбрать правильный и таким образом пройти несколько уровней, при успешном завершении каждого из них участники зарабатывают баллы, которые автоматически накапливаются в личном кабинете. После прохождения нескольких игр в разных выпусках баллы можно будет обменять на призы.

После масштабного запуска нового формата киножурнала «МУЛЬТ в кино» маленькие зрители смогут дать имена «ожившим фишкам». Для этого «МУЛЬТ в кино» проведет опрос в группе в социальных сетях.

С 20 мая «МУЛЬТ в кино» в новом формате: смотрите мультфильмы на большом экране, играйте, копите баллы и получайте призы!

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