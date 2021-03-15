В России впервые выходят марки с изображением Федоскинской лаковой миниатюры

17 марта 2021 года в 13:00, Московский областной музей народных художественных промыслов приглашает всех любителей живописи и искусства, а также истинных ценителей и коллекционеров марок на церемонию торжественного гашения марок с сюжетами со шкатулок из собрания музея. Организатором церемонии выступила «Почта России».
Официальная церемония гашения осуществляется представителями Министерства культуры Московской области, «Почты России» и музея. Каждый желающий может получить оттиск уникального штемпеля первого дня гашения на конверте с маркой.
Номинал почтовых марок будет составлять 30 рублей, а на самих марках появятся изображения легендарных сюжетов: «Чаепитие», «Жар-птица», «Руслан и Людмила» и «Иван да Марья» — находящихся в собрании музея.
В церемонии примут участие представители местной администрации, Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи — филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)» и другие.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.