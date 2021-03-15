В России впервые выходят марки с изображением Федоскинской лаковой миниатюры

17 мар­та 2021 года в 13:00, Мос­ков­ский област­ной музей народ­ных худо­же­ствен­ных про­мыс­лов при­гла­ша­ет всех люби­те­лей живо­пи­си и искус­ства, а так­же истин­ных цени­те­лей и кол­лек­ци­о­не­ров марок на цере­мо­нию тор­же­ствен­но­го гаше­ния марок с сюже­та­ми со шка­ту­лок из собра­ния музея. Орга­ни­за­то­ром цере­мо­нии высту­пи­ла «Поч­та России».

Офи­ци­аль­ная цере­мо­ния гаше­ния осу­ществ­ля­ет­ся пред­ста­ви­те­ля­ми Мини­стер­ства куль­ту­ры Мос­ков­ской обла­сти, «Почты Рос­сии» и музея. Каж­дый жела­ю­щий может полу­чить оттиск уни­каль­но­го штем­пе­ля пер­во­го дня гаше­ния на кон­вер­те с маркой.

Номи­нал поч­то­вых марок будет состав­лять 30 руб­лей, а на самих мар­ках появят­ся изоб­ра­же­ния леген­дар­ных сюже­тов: «Чае­пи­тие», «Жар-пти­ца», «Рус­лан и Люд­ми­ла» и «Иван да Марья» — нахо­дя­щих­ся в собра­нии музея.

В цере­мо­нии при­мут уча­стие пред­ста­ви­те­ли мест­ной адми­ни­стра­ции, Федо­с­кин­ско­го инсти­ту­та лако­вой мини­а­тюр­ной живо­пи­си — фили­ал феде­раль­но­го госу­дар­ствен­но­го бюд­жет­но­го обра­зо­ва­тель­но­го учре­жде­ния выс­ше­го обра­зо­ва­ния «Выс­шая шко­ла народ­ных искусств (ака­де­мия)» и другие.

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