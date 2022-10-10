В России вышел первый в мире дипфейк веб-сериал

Первые серии веб-сериала «ПМЖейсон» с использованием технологии дипфейк вышли в сети. Они доступны для просмотра в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники. В комедийном проекте использованы образы знаменитых актеров — Джейсона Стэйтема, Марго Робби, Киану Ривза и Роберта Паттинсона, которые были воплощены с использованием искусственного интеллекта на основе технологии дипфейк. Сериал представила продакшн-компания Agenda Media Group при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

«У нас получился легкий юмористический ситком, уникальность которого в том, что до сегодняшнего дня в мире нет ни одного сериала или фильма, производство которого бы строилось на дипфейк-технологии. Безусловно, она уже неоднократно использовалась в большом кино, но в эпизодических проявлениях. А мы довольно давно работаем с технологией в сфере маркетинга и рекламы. Уникальные инструменты дипфейк-технологии создают новые возможности для любого вида видеоконтента: ролики для соцсетей, реклама, большое кино и т.д. Наши проекты – прямое тому доказательство. С точки зрения доступности, качества, скорости и креатива команда Agenda Media Group является лидером этого направления в России», – Мария Артемова, Head of video Agenda Media Group.

Действия разворачиваются в 2027 году. После пятилетних съемок в России Джейсон Стэйтем остался жить в русской глубинке. На 60-летие к звезде приезжают его голливудские друзья — Киану Ривз, Марго Робби и Роберт Паттинсон. Нетипичная обстановка, где «голливудские актеры» находятся в русской действительности, подкрепляется приемом всем знакомого дубляжа американских фильмов и русской чистовой записи. Это закладывает некую абсурдность и образность ситуации, когда зритель имеет возможность взглянуть на персонажей под новым углом.

«Мы приветствуем новые технологические решения и экспериментальный контент, но исключительно в рамках законодательства и на основе интересной, актуальной истории. У поддержанного нами веб-сериала есть эта ироничная идея — скрестить разные менталитеты в курьезном сюжете и посмотреть на себя с юмором. Это новаторский, по-хорошему вирусный проект», – Алексей Гореславский, генеральный директор Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

В сериале можно увидеть не только прототипы известных голливудских актеров, но и российских, что прибавляет долю комичности. Спутницу Стэйтема сыграла Юлия Башорина, друга — Андрей Дерюгин, коллегу — Андрей Коротков. В целом, весь проект — это ироничный взгляд иностранца на русский быт, его попытки понять и интегрироваться в этот быт, который, в свою очередь, интегрируется в Стэйтема в не меньшей степени. Когда это наслаивается на брутальный характер Джейсона, градус парадоксальности происходящего резко повышается. Это некий эксперимент социального характера, построенный на синтезе ментальностей двух культур.

Суть дипфейк-технологии состоит в том, что с помощью искусственного интеллекта создается синтетический контент, в котором лицо одного человека подменяется другим в существующем фото, аудио или видео пространстве. Данная технология появилась в 2017 году и согласно многим исследованиям является одним из технологических трендов в производстве контента 2022 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.