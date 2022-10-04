В России запущен проект по развитию креативных сообществ в регионах

12‒13 октября 2022 в Иванове пройдет первое мероприятие «Digital Артель» в формате мобильного инновационного мини-кластера. Новый проект призван стимулировать развитие региональных креативных сообществ, обучить креаторов методам и подходам для создания и масштабирования новых креативных продуктов. Организаторы «Digital Артели» ― Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP, Инновационный центр «Сколково» и компания LegalPics.

Председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов отметил, что «Digital Артель» — это и образовательный проект, и инструмент территориального развития: «Локальная идентичность Иваново во многом связана с fashion tech. Нам было важно помочь региональным командам в продвижении этой идентичности, стимулировать предпринимательскую активность в данной сфере, обучить местное бизнес-сообщество работе с интеллектуальной собственностью — ключевым инструментом монетизации результатов творчества».

Участников проекта подберут на основе тщательного анализа технологического потенциала региона и возможных точек роста предпринимательского сообщества. Двухдневная офлайн-программа ― это интенсивное погружение в проблематику ― с воркшопами, деловыми играми, мозговыми штурмами для решения конкретных бизнес-задач. «Digital Артель» ориентирована на представителей креативного, технологического и IT-сообщества.

Идеология программы ― использование дизайн-мышления как в разработке продукта, так и в операционных процессах. На первом этапе участники освоят дизайн-подход в креативном производстве. На втором – изучат процесс «упаковки» решений. На третьем этапе участники овладеют методами защиты и коммерциализации объектов интеллектуальных прав как основы технологического продукта в составе конечного решения. Четвертый этап ― рефлексия и обсуждение проделанной работы, нетворкинг, консультации с экспертами.

Каждый участник пройдет индивидуальную образовательную траекторию в зависимости от сферы интересов и работ. Программа состоит из четырех блоков: интерактив, экспертиза, коммуникации, развитие. В блоке «Интерактив» ― воркшопы и дискуссии. В блоке «Коммуникации» участники смогут поработать со свободными тематиками в формате open space и поучаствовать в лабораториях совместной разработки. В блоке «Экспертиза» ― круглые столы с ведущими специалистами в сфере права, технологий, креативных индустрий и инновационного бизнеса. В блоке «Развитие» слушателей ждут деловые игры, тимбилдинг и другие практики из арсенала лучших бизнес-школ.

Особенность «Digital Артели» ― использование нестандартных подходов в обучении. Акцент сознательно смещен с традиционных занятий в сторону таких форматов, как PechaKucha (презентации с ограничениями по времени и количеству материалов), FailSession (истории неуспехов), Innov&rs (каждый спикер сам выбирает, как модерировать пространство и время), TED (серии коротких тщательно подготовленных лекций), Mastermind (вариации на тему мозгового штурма) и др.

Ведущие специалисты в сфере креативных индустрий и интеллектуальной собственности раскроют для слушателей все многообразие актуальных подходов в области управления нематериальными активами. Директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Екатерина Чуковская расскажет о правовых основаниях креативного предпринимательства. Старший юрист московского офиса Baker McKenzie Юрий Яхин познакомит с нюансами работы со служебными произведениями. Генеральный директор компании LegalPics Мария Дорошенко обучит основам дизайн-мышления в праве, глава IPCodeх Наталья Полианчик ― управлению смежными правами, в том числе в цифровой среде. Это лишь немногие из тем, которые будут изучаться в течение двух дней.

Все участники офлайн-программы получат доступ к полному банку учебных материалов и продолжат общение и обмен опытом в онлайн-формате.

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