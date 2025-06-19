В России запускается формат микродрам

Холдинг МТС Медиа и компания Scroll studios заключили соглашение о производстве вертикальных мини-сериалов для российского рынка. Об этом заявила генеральный директор МТС Медиа Софья Митрофанова в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Первый пакет микродрам в рамках совместного пилотного проекта включает 20 сериалов, в каждом от 60 до 100 эпизодов.

Микродрамы — художественные вертикальные сериалы, ориентированные на молодую аудиторию, которые удобно просматривать на мобильных устройствах. Глобальный рынок микродрам в 2024 году оценивается в $8,4 млрд, доля Китая превышает 70%, также микродрамы набирают популярность в США, Индонезии, Бразилии, Индии и Мексике. Серии длятся 1–2 минуты, а сезон насчитывает от 50 до 80 эпизодов. В фокусе динамичные сюжетные повороты и сильная история вместо ставки на звездных актеров. Производственный цикл микродрам составляет несколько месяцев, поэтому формат позволяет оперативно тестировать новые идеи и реагировать на зрительские запросы.

Для развития нового направления холдинг МТС Медиа привлек Scroll Studios — нового игрока на медиарынке, обладающего компетенциями в области девеломпента, производства, дистрибуции и маркетинга короткого вертикального видео. Scroll studios образована путем объединения веб-кинотеатра CHIILL, сценарного агентства Plus Seven, компании Red Сarpet Studio, продакшн-студии «Открытие» и медиа о кино Кино-Театр.Ру.

В ходе пилотного проекта МТС Медиа рассматривает микродрамы как отдельный продукт, который планирует производить и размещать на доступных цифровых платформах, включая онлайн-кинотеатр KION. МТС Медиа фокусируется на четырех тематиках: дорама (любовная мелодрама с восточной эстетикой), комедия (короткие ситкомы), Edutainment, а также романтика и лайфстайл.

«Уже полтора года мы наблюдаем, как микродрамы уверенно покоряют молодую аудиторию на крупнейших медиарынках мира — в Китае и США. Формат не требует звездного каста и предполагает захватывающий и динамичный сторителлинг, что оценили любители рилсов в разных странах. Холдинг МТС Медиа открывает микродрамы для российского зрителя, что является для нас экспериментом. Главная задача на начальном этапе — протестировать формат, определить его востребованность и потенциал для дальнейшего развития в нашей стране», – говорит генеральный директор МТС Медиа Софья Митрофанова.