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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Домой366INFO.RUВ России запускается формат микродрам

В России запускается формат микродрам

editor
By editor
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Холдинг МТС Медиа и компания Scroll studios заключили соглашение о производстве вертикальных мини-сериалов для российского рынка. Об этом заявила генеральный директор МТС Медиа Софья Митрофанова в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Первый пакет микродрам в рамках совместного пилотного проекта включает 20 сериалов, в каждом от 60 до 100 эпизодов.

Микродрамы — художественные вертикальные сериалы, ориентированные на молодую аудиторию, которые удобно просматривать на мобильных устройствах. Глобальный рынок микродрам в 2024 году оценивается в $8,4 млрд, доля Китая превышает 70%, также микродрамы набирают популярность в США, Индонезии, Бразилии, Индии и Мексике. Серии длятся 1–2 минуты, а сезон насчитывает от 50 до 80 эпизодов. В фокусе динамичные сюжетные повороты и сильная история вместо ставки на звездных актеров. Производственный цикл микродрам составляет несколько месяцев, поэтому формат позволяет оперативно тестировать новые идеи и реагировать на зрительские запросы. 

Для развития нового направления холдинг МТС Медиа привлек Scroll Studios — нового игрока на медиарынке, обладающего компетенциями в области девеломпента, производства, дистрибуции и маркетинга короткого вертикального видео. Scroll studios образована путем объединения веб-кинотеатра CHIILL, сценарного агентства Plus Seven, компании Red Сarpet Studio, продакшн-студии «Открытие» и медиа о кино Кино-Театр.Ру. 

В ходе пилотного проекта МТС Медиа рассматривает микродрамы как отдельный продукт, который планирует производить и размещать на доступных цифровых платформах, включая онлайн-кинотеатр KION. МТС Медиа фокусируется на четырех тематиках: дорама (любовная мелодрама с восточной эстетикой), комедия (короткие ситкомы), Edutainment, а также романтика и лайфстайл. 

«Уже полтора года мы наблюдаем, как микродрамы уверенно покоряют молодую аудиторию на крупнейших медиарынках мира — в Китае и США. Формат не требует звездного каста и предполагает захватывающий и динамичный сторителлинг, что оценили любители рилсов в разных странах. Холдинг МТС Медиа открывает микродрамы для российского зрителя, что является для нас экспериментом. Главная задача на начальном этапе — протестировать формат, определить его востребованность и потенциал для дальнейшего развития в нашей стране», – говорит генеральный директор МТС Медиа Софья Митрофанова.

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