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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Домой366INFO.RUВ России запустили Акселератор волонтерских инициатив студентов

В России запустили Акселератор волонтерских инициатив студентов

editor
By editor
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В России дан старт масштабному проекту – Акселератору волонтерских инициатив международных и межнациональных студенческих команд российских вузов. Инициатива направлена на развитие и масштабирование студенческих проектов, укрепление дружбы между представителями разных культур и наций, а также повышение уровня социальной ответственности среди молодежи. Проект реализуется при Грантовой поддержке Движения Первых.

Акселератор предоставит участникам все необходимые ресурсы для реализации их идей: образовательную программу, наставническую поддержку и организационную помощь. В рамках проекта будет сформировано более 20 команд-амбассадоров волонтерства, которые разработают и реализуют не менее 15 социальных проектов в российских регионах. Особое внимание будет уделено инициативам, направленным на объединение молодежи разных культур вокруг общих целей.

В программе Акселератора: выездные сессии, интенсивные обучающие программы, направленные на развитие лидерских качеств и навыков управления проектами, а также Конкурс лучших волонтерских проектов.

Кульминацией проекта станут две уникальные экспедиции по историческим местам России, связанным с Великой Отечественной войной. 40 лучших участников посетят Волгоград (Сталинград), Донецк, Севастополь, Курск, Ростов-на-Дону (Самбекские высоты) и Сочи – столицу волонтерства России. Программа экспедиций включает экскурсии, лекции и встречи, которые позволят участникам углубить свои знания об истории страны и подвиге советского народа в борьбе с нацизмом.

Маршруты экспедиций: Волгоград – Донецк – Севастополь; Москва – Курск – Ростов-на-Дону – Сочи.

«В наше время особенно важно, чтобы молодые люди из разных стран находили общий язык. Акселератор – это возможность для студентов разных регионов объединиться и вместе делать добрые дела, — отметил Никита Литвинов, один из организаторов проекта. — Наша цель — создать сообщество, в котором каждый сможет внести свой вклад в лучшее будущее».

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