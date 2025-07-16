В России запустили Акселератор волонтерских инициатив студентов

В России дан старт масштабному проекту – Акселератору волонтерских инициатив международных и межнациональных студенческих команд российских вузов. Инициатива направлена на развитие и масштабирование студенческих проектов, укрепление дружбы между представителями разных культур и наций, а также повышение уровня социальной ответственности среди молодежи. Проект реализуется при Грантовой поддержке Движения Первых.

Акселератор предоставит участникам все необходимые ресурсы для реализации их идей: образовательную программу, наставническую поддержку и организационную помощь. В рамках проекта будет сформировано более 20 команд-амбассадоров волонтерства, которые разработают и реализуют не менее 15 социальных проектов в российских регионах. Особое внимание будет уделено инициативам, направленным на объединение молодежи разных культур вокруг общих целей.

В программе Акселератора: выездные сессии, интенсивные обучающие программы, направленные на развитие лидерских качеств и навыков управления проектами, а также Конкурс лучших волонтерских проектов.

Кульминацией проекта станут две уникальные экспедиции по историческим местам России, связанным с Великой Отечественной войной. 40 лучших участников посетят Волгоград (Сталинград), Донецк, Севастополь, Курск, Ростов-на-Дону (Самбекские высоты) и Сочи – столицу волонтерства России. Программа экспедиций включает экскурсии, лекции и встречи, которые позволят участникам углубить свои знания об истории страны и подвиге советского народа в борьбе с нацизмом.

Маршруты экспедиций: Волгоград – Донецк – Севастополь; Москва – Курск – Ростов-на-Дону – Сочи.

«В наше время особенно важно, чтобы молодые люди из разных стран находили общий язык. Акселератор – это возможность для студентов разных регионов объединиться и вместе делать добрые дела, — отметил Никита Литвинов, один из организаторов проекта. — Наша цель — создать сообщество, в котором каждый сможет внести свой вклад в лучшее будущее».