В России запустили медиапортал «Хроники времени»

Старт портала Хроникивремени.рф приурочен к 80-й годовщине празднования Победы в Великой Отечественной войне. Портал предлагает сочетание разных форматов контента, релевантных современной аудитории — кино, музыка, книги, подборки спектаклей, лекции, интерактивные карты и многое другое на тему жизни страны в 1941-1945 гг. В наполнении портала участвовали все медиасервисы холдинга МТС Медиа и партнеры проекта, включая Госфильмофонд, а Леонид Агутин специально для «Хроник времени» записал «Песню о далекой Родине» из фильма «17 мгновений весны». Впервые он исполнил ее в проекте «Старые песни о главном» в 1998 году, а сейчас, спустя почти 30 лет, переосмыслил трек совместно с МТС Лейблом.

«Холдинг МТС Медиа предложил мне перепеть «Песню о далёкой Родине» из «17 мгновений весны» к юбилею Великой Победы. День Победы для меня – настоящий праздник, и, наверное, самый главный. День памяти погибшего деда Лёни и подвига советского народа. 30 лет назад я уже исполнял эту песню, но сегодня мой голос, тембр и технологии изменились. Предыдущая трогательная версия мне тоже близка и симпатична, но эта получилась мощнее, что созвучно юбилейной дате. Хочу пожелать всем мира и добра, помните подвиги наших предков и любите жизнь, друзья!», – говрит Леонид Агутин.

Также на портале «Хроники времени» представлены:

Подборка фильмов о Великой Отечественной войне от KION, которые можно посмотреть в онлайн-кинотеатре бесплатно, включая «Семь пар нечистых» с Юрой Борисовым, «Брестская крепость» 2010 года и классический «17 мгновений весны»;

Подборка фильмов от Госфильмофонда, произведенных во время войны и ставших классикой. Среди них — «Два бойца», снятый Леонидом Луковым в Ташкенте в условиях эвакуации в 1943 году, романтическая комедия «Небесный тихоход» о трех летчиках-истребителях и героическая драма «Секретарь райкома» Ивана Пырьева о партизанском движении;

«Спектакли, вдохновившие на Победу» — проект МТС Live, посвященный работе театров в период 1941-1945 гг. За годы войны состоялось 1,35 млн театральных выступлений, почти половина — в условиях боевой обстановки, что помогало поддерживать моральный дух армии. Премьеры собирали залы в столице, в Сибири, на Дальнем Востоке, на Урале и других регионах, куда были эвакуированы столичные труппы. Плакаты, посвященные работе театров того времени, появятся в ведущих театрах страны, включая Ленком, Театр Пушкина, Российский академический молодежный театр (РАМТ) и другие. С помощью QR-кодов на них зрители смогут «оживить» моменты прошлого и увидеть, как проходили репетиции и постановки на фронте. А чтобы об этой исторической реконструкции узнали как можно больше людей, в течение мая в центре Москве будет курсировать автобус с QR-кодами, ведущими на портал «Хроники времени»;

Подборка спектаклей к 80-летию Победы — постановки, которые говорят о войне без пафоса, но с пронзительной правдой: фронтовые судьбы, подвиги и потери, любовь и стойкость, рассказанные на языке театра. От классических спектаклей до современных прочтений, эти постановки заставляют задуматься, вспомнить и почувствовать, какой ценой далась Победа.

«100 лет российской и советской истории» — хроника о важных исторических фигурах и ключевых событиях советской и постсоветской истории. Лекции, интервью и комментарии экспертов рассказывают о событиях Великой Отечественной войны и знакомят зрителей с их участниками. На портале появится видеохроника «Карта Победы» о важных битвах Великой Отечественной войны — от Брестской крепости до взятия Берлина, историческая инфографика и уникальные фотографии из архива Российского государственного архива социально-политической истории;

«Победа» — премьера документальной драмы-реконструкции от KION и «Первого канала»: 6 серий о 6 ключевых сражениях Великой Отечественной глазами тех, без кого победа была невозможна. Впервые в истории отечественного кино стерта грань между военной кинохроникой и современной игровой реконструкцией. На портале «Хроники времени» будет выложена первая серия масштабной драмы;

«Солдатская мать» — сериал онлайн-кинотеатра KION о несокрушимой надежде. Московский журналист приезжает в хутор Первомайский, чтобы по заданию редакции взять интервью у Ефросиньи Семеновой — матери-героини, потерявшей на войне девятерых сыновей. За долгими разговорами ему открывается мужество и героизм каждого сына, а также сила духа Ефросиньи. Но главное — истинная материнская надежда и безусловная любовь. Премьера на KION — 1 мая.

«Почтарь» — полнометражный фильм KION о почтаре в исполнении Александра Петрова. Почтарь из маленького тылового города хочет подарить людям надежду и вместо похоронок приносит письма с фронта, которые пишет сам. Цифровая премьера фильма состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION 8 мая, на портале представлены эксклюзивные материалы о фильме;

Истории о ветеранах Великой Отечественной войны от музыкантов МТС Лейбла, таких как Билли Новик, Лилая, ульяна мамушкина, alla nogman и других артистов разных поколений. На портале они делятся воспоминаниями о своих родных, участвовавших в войне, и рассказывают о самых важных для них книгах, фильмах и песнях, посвященных этой теме;

Музыкальная хроника самого важного времени советской истории от МТС Музыки: плейлисты «Песни надежды», «Песни отваги», «Песни победы» и «Песни памяти» со специальным промокодом 1945 для бесплатного прослушивания;

Подборка книг от сервиса Строки — ставшие классикой произведения писателей, прошедших войну: Василия Гроссмана и Виктора Некрасова, участвовавших в сложнейших боях за оборону Сталинграда, Бориса Васильева и Юрия Бондарева, которые встретили нападение фашистской Германии 17-летними подростками, Михаила Шолохова, всю войну работавшего военным корреспондентом. Их строки — не просто слова, а живые свидетельства мужества, непобежденного духа и гуманизма;

Спецпроект в рамках выставки «Жили-были: школа русской сказки» о сказках и их роли в жизни детей и взрослых в 1941–1945 гг. Центральная тема — военное детство, где невинность соседствует со страхом. Киносказки военных лет представлены афишами, рекламой, документами об эвакуации и фотографиями со съемок.

Часть контента уже доступна, в дальнейшем библиотека Портала будет дополняться и расширяться.

«2025 год — Год защитника Отечества и 80-летия Победы. Мы видим, что интерес к истории высок, но аудитории не хватает современных, захватывающих форматов подачи информации о ней. Без прошлого нет будущего, поэтому для сохранения исторической памяти мы создали мультимедийный портал «Хроники времени», который объединил фильмы, музыку, лекции, интерактивные карты и другой контент. В этом году “Хроники времени” посвящены Великой Отечественной войне, но на этом мы не останавливаемся. Будем изучать, что волнует людей, и в дальнейшем дополнять проект новыми историческими темами», – рассказывает генеральный директор холдинга МТС Медиа Софья Митрофанова.