В России запустили сайт о донорстве крови и костного мозга

В июне 2023 года Национальный фонд развития здравоохранения запустил сайт ДонорАртБанк (https://donorart.ru/), на котором размещены наглядные материалы о донорстве крови и донорстве костного мозга. На сайте собраны материалы как самого фонда, так и других организаций, работающих в сфере донорства.

Национальный фонд развития здравоохранения тесно сотрудничает со службой крови, волонтерскими организациями вузов, школ, НКО, представителями коммерческих организаций, которые проводят донорские акции для сотрудников. Фонд помогает проводить донорские акции, предоставляет методические материалы для организации работы с донорами, мотивации и привлечения новых участников в донорство.

– За более чем 15 лет работы фонд накопил большой банк материалов о донорстве крови и костного мозга. Мы всегда активно делились своими наработками, теперь воспользоваться ими стало проще и удобнее, - рассказывает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель председателя Координационного совета при ОП РФ по донорству крови и костного мозга, председатель Общественного совета ФМБА России, – Надеемся, что сайт поможет организациям, всем неравнодушным активным жителям еще проще и больше рассказывать о важности донорства в спасении пациентов. Отмечу, что на сайте ДонорАртБанк любой желающий может не только найти материалы для вдохновения и использования, но и поделиться своими идеями, примерами по продвижению темы донорства.

Сайт ДонорАртБанк будет интересен и полезен всем организациям, работающим в сфере донорства крови и костного мозга: службам крови, организаторам и волонтерам донорского движения, некоммерческим организациям, волонтерским группам, инициативным гражданам, а также представителям СМИ, креативным и дизайнерским агентствам, которые готовы.

Сайт создан в рамках проекта «#ДОНОРСТВОКРОВИРОССИИ: культурный код. Расширяя границы донорства» при поддержке Фонда президентских грантов.

Фото - НФРЗ

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