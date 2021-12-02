В российский прокат выходит фильм французского режиссера Эммануэля Курколя «Триумф»

23 декабря 2021 года в российский прокат выйдет фильм французского режиссера Эммануэля Курколя «Триумф» — комедия об актере, который дает уроки драматического искусства в тюрьме. Картина получила награду Европейской киноакадемии в номинации «лучшая европейская комедия». Кроме того, фильм был участником Каннского фестиваля 2020 года, а также номинировался на «Золотой глобус» в категории «Лучшая комедия».

Актёр Этьен в период творческого кризиса (безработица и неудачи в карьере) становится руководителем театрального кружка. И всё бы ничего, но это кружок для театральных заключённых. Для финальной постановки была выбрана известная пьеса Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо». Когда у Этьена складываются доверительные отношения с участниками кружка, он верит, что работа будет успешна. Приближается время финальной постановки: станет ли их выступление самым большим триумфом из всех?

Главную роль в фильме исполнил известный французский актер алжирского происхождения Кад Мерад, на счету которого роли более чем в 100 фильмах, среди которых такие хиты, как: «Хористы», «Бобро пожаловать», «Париж! Париж!», «Не волнуйся, у меня всё нормально» и другие. Также в картине снялись молодые актеры французского кино, а также ветераны «Комеди Франсез», которые демонстрируют противопоставление двух миров.

Картина «Триумф» основана на реальной истории, которая произошла в 1986 году с заключенными шведской тюрьмы Кумла, которые должны были играть спектакль в королевском театре Годебурга.

Интересные факты

28 апреля 1986 года заключённые шведской тюрьмы Кумла сбежали перед последним спектаклем «В ожидании Годо» в королевском театре Годебурга. Режиссёр Ян Енсон вышел на сцену объяснить, что случилось и 2 часа рассказывал эту невероятную историю. Зрители устроили ему овацию. Позже он превратил это в моно-спектакль «Моменты истины», с которым и по сей день выступает в Европе.

Узнав об истории с побегом, Сэмюэль Беккет сказал: «С моей пьесой не могло случиться ничего прекраснее».

73-й Международный Каннский кинофестиваль должен был пройти в мае 2020 года, но был отменён. С 27 по 29 октября в Каннах прошёл фестиваль SPÉCIAL CANNES 2020 — специальный проект фестиваля. На нём были представлены 4 фильма, одним из которых стал «Триумф».

Одного из второстепенных персонажей (заключённого) в фильме сыграл актёр русского происхождения — Александр Медведев. В 1993 году актёр эмигрировал из России и стал участником Парижской театральной труппы.

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