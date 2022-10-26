10 ноября в российский прокат выходит картина «Звезды мне укажут путь» — трогательный, красивый и мотивирующий фильм о путешествии навстречу мечте. Роль юной Александрины воплотила актриса Елизавета Бугулова, папу сыграл Иван Соловьёв, а в роли мамы предстала Алена Чехова.

Картина успела побывать на нескольких кинофестивалях и была отмечена несколькими наградами. На Открытом фестивале детского и семейного кино «Солнечный остров» фильм получил приз за «лучший фильм» и «лучшую актрису» (Елизавета Бугулова) . На кинофестивале «17 мгновений» имени Вячеслава Тихонова картина взяла награду за «Лучшую композиторскую работу», а на фестивале «От всей души» памяти Валентины Леонтьевой актриса Алена Чехова получила приз за «Лучшую женскую роль». Также фильм удостоился приза прессы и приза за лучший актерский ансамбль на XV Чебоксарском международном кинофестивале.

«Звёзды мне укажут путь» — это семейное роуд-муви, где в центре сюжета оказываются непростые отношения между десятилетней дочерью и её безответственным отцом. Несмотря на то, что связь между героями поначалу с трудом можно назвать близкой, по ходу действия фильма они обнаруживают, что сходств у них на самом деле гораздо больше, чем различий. Но главное, что объединяет отца и дочь — это огромная любовь к музыке и совместное путешествие с родного юга в далёкую Москву, которое разворачивается на фоне бесконечных горных пейзажей. Это небольшое, но такое важное приключение становится поворотным пунктом в жизни обоих героев — именно в дороге они наконец учатся принимать друг друга, заботиться о близких и открываться им, даже если поначалу такая уязвимость кажется пугающей.

Режиссёр фильма Филипп Абрютин снял доброе духоподъёмное кино, затрагивающее вечный вопрос отношений отцов и детей, но при этом поместил историю в узнаваемые современные реалии, где тёплые морские виды соседствуют с холодной обстановкой провинциальных рынков и промозглых придорожных заправок. Своей работой Абрютин напоминает зрителю о том, что в жизни есть что-то куда более важное, чем достижения и деньги, а именно — семья. Ведь какой бы разрозненной эта семья ни была, никогда не поздно попытаться исправить собственные ошибки и заново наладить контакт с родными людьми. Особенно если вас объединяет общее стремление к мечте.

«Звёзды мне укажут путь» — это человечное кино, основанное на семейной истории, воплощенной в современной авторской реалистичной стилистике. История развития отношений отца и дочери, любящих жизнь и музыку, верящих в чудо и мечтающих найти свой путь к счастью, передана на фоне красивых морских и горных пейзажей, соседствующих с реалистичным изображением окружающего мира: серыми рынками и уставшими людьми.

Режиссер фильма Филипп Абрютин, известный по проектам «Команда мечты» и «Трагедия в бухте Роджерс», создает семейное кино, признавая нехватку подобных фильмов в России. Задумка картины «Звезды мне укажут путь» родилась у режиссера давно и претерпела некоторые изменения на своем пути – например, ранее у Абрютина была мысль пригласить к съемкам американского актера и музыканта Джареда Лето.

Герои Ивана Соловьева и юной Елизаветы Бугуловой на протяжении истории исполняют авторские композиции в стиле рок, поп-рок и поп. В фильме прозвучит 7 песен, написанных специально для картины. В создании музыки и текстов принял активное участие один из главных композиторов мюзиклов, многократный обладатель «Золотой маски» и других престижных премий и наград — Евгений Загот. Над музыкой также работали композиторы Роман Куперман и Дмитрий Югай. Впервые за долгое время в российском прокате появляется музыкальный фильм для самой широкой аудитории.

УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЯХ

Картина уже успела побывать на нескольких фестивалях и получить различные награды. Кино получило приз за «лучший фильм» и «лучшую актрису» (Елизавета Бугулова) на Открытом фестивале детского и семейного кино «Солнечный остров». Кроме того, на кинофестивале «17 мгновений» имени Вячеслава Тихонова картина получила приз за «Лучшую композиторскую работу», а на фестивале «От всей души» памяти Валентины Леонтьевой актриса Алена Чехова получила премию за «Лучшую женскую роль». Также фильм удостоился приза прессы и приза за лучший актерский ансамбль на XV Чебоксарском международном кинофестивале.

ОБ АКТЁРАХ

Елизавета Бугулова – талантливая юная артистка, одна из восходящих звезд российского кино. К своим двенадцати годам она приняла участие в таких кино-, теле- и театральных проектах, как: «Последний Богатырь: Корень зла», «Синяя птица» (ВГТРК) «Стиляги» (Театр Наций), «Питер Пен» (Большой театр) и другие.

Иван Соловьёв – российский кино- и театральный актер, музыкант Иван Соловьёв станет открытием для широкой публики. Иван играл в таких проектах, как «Раскол», «Я вернусь», «До свидания, мальчики» и другие.

Алена Чехова – известная российская кино- и театральная актриса, знакомая широкой аудитории благодаря таким проектам, как: «Деффчонки», «В спорте только девушки», «Он — дракон», «Прощаться не будем», «Девушки бывают разные» и многие другие.

О СОЗДАТЕЛЯХ

Филипп Абрютин – автор сценария и режиссер. Выпускник ВГИК им. С.А. Герасимова (мастерская Вадима Абдрашитова), создал фильмы, имевшие успех на кинофестивалях и у широкого зрителя: «Трагедия в бухте Роджерс» (Приз зрительских симпатий МКФ «Дух огня»), «Ближе, чем кажется» (Лучший фильм МБКФ «Лучезарный ангел»), «Команда мечты» (Приз МКФ «Хрустальный источник»), «Анатолий Крупнов. Он был». (Приз зрительских симпатий ММКФ) и др.,а также сериалы «Саня, газуй!» и «Саня, газуй! Новый поворот».

Иван Семёнов – оператор-постановщик. Яркий и перспективный молодой оператор из Якутии Иван Семёнов уже отличился работой на поэтической картине «Костёр на ветру», которая была показана на 50 кинофестивалях мира, а также была номинирована на «азиатский Оскар». Картина «Пугало», снятая Иваном, стала главным триумфатором Кинотавра 2020.

Оксана Лахно – продюсер. Выпускница New York Film Academy, прошла путь от финансового менеджера популярных сериалов до продюсера полнометражных кинопроектов: «Команда мечты», «Ближе, чем кажется», «Побег за мечтой», получивших большой успех на фестивалях, а также запустила сериалы «Саня, газуй» и «Саня, газуй! Новый поворот».

Дарья Серенко – автор сценария. Выпускница сценарно-киноведческого факультета ВГИК им. С.А. Герасимова. Имеет большой опыт работы в качестве редактора полнометражных телевизионных фильмов. За ее плечами около 300 телевизионных проектов.

Дарья Масловская – автор сценария. Имеет большой опыт работы на различных этапах (шеф-редактор Дирекции Телекино Телеканала Россия 1) от разработки тем и поиска героев до доработки и редактирования.

Роман Куперман – композитор.

Дмитрий Югай – композитор.

Иван Соловьёв – композитор.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.