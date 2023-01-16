В российский прокат выходит международный хит – фильм «Кобра» режиссера Р. Аджая Гнанамурти

В широкий российский прокат выходит международный хит - фильм «Кобра» режиссера Р. Аджая Гнанамурти. Главные роли в блокбастере о гениальном и многоликом наемнике, который убивает людей с помощью математических формул, исполнили звезда индийского кино Чийян Викрам («Незнакомец», «Святая дочь Бога») и Ирфан Патхан - один из лучших индийских спортсменов и игроков в крикет. Картина, снятая в Санкт-Петербурге, будет представлена российскому зрителю в дубляже.

Коба - альтер-эго профессора математики Мати - гениального преступника, который ликвидирует высокопоставленных лиц по всему миру. Он хладнокровен, беспощаден и не совершает ошибок, поскольку просчитывает каждый свой ход при помощи сложных формул и алгоритмов. Однако после очередного и, казалось бы, успешного задания его куратор перестает выходить на связь, а агенты Интерпола начинают дышать в спину. Мати понимает, что его личность раскрыли. Теперь ему предстоит не только уйти от преследователей, но и найти того, кто его предал, и отомстить.

Одни из самых эффектных сцен фильма были сняты в России в Санкт-Петербурге в разгар пандемии. Среди локаций: Екатерининский дворец, Казанский собор, Петропавловская крепость, крейсер «Аврора», а впечатляющая свадьба шотландского принца снималась в Кронштадте. Кроме того, съемки проходили и в знаменитом подземном ходе Гатчинского дворца, а Гатчинский парк был использован в фильме для изображения местности в Шотландии.

Режиссер Р. Аджай Гнанамурти рассказал о своей картине: «Наш фильм сочетает в себе множество жанров - это и психологический триллер, и криминальная драма, и научная фантастика, и, конечно же, боевик. Главную роль исполнил настоящий профессионал и мировая звезда - Викрам, которому удалось создать сложнейший образ многоликого Мати, примерив на себя множество персонажей».

Интересно, что Чийяна Викрама называют индийским Кристианом Бейлом: визитной карточкой обоих считаются характерные роли психопатов и душевнобольных. Объединяют актеров и рискованные эксперименты со своим телом ради роли. Так, в «Кобре» актеру приходится перевоплощаться в абсолютно разных персонажей, используя солидное количество грима, в котором его почти невозможно узнать, участвовать в боевых сценах, петь и танцевать.

«Мой герой - настоящий математический гений с добрым сердцем и преданной душой, который мечтал бы о нормальной жизни, но трагедии прошлого сделали из него опасное оружие, - рассказывает Викрам о своем персонаже. - Сложные трюки, множество загадок и большое количество боевых сцен будут держать зрителя в напряжении до самого финала».

Украшением картины стала дебютантка Шринди Шетти - индийская модель, актриса и обладательница титула Miss Diva Supranational 2016, одна из двух представительниц Индии, получившая этот статус. Она сыграла возлюбленную главного героя.

«Как и положено в крупнобюджетном индийском кино, в нашем фильме, помимо напряженного действия, много музыки и отличных песен, которые никого не оставят равнодушными. В истории есть две драматические любовные линии, за развитием которых будет интересно следить. Я безумно рада начать свою кинокарьеру с такого масштабного и яркого проекта», - комментирует Шринди Шетти.

Музыку к фильму написал прославленный индийский композитор Алла Ракха Рахман, получивший два Оскара за саундтрек к «Миллионеру из трущоб». А.Р. Рахман также является композитором таких известных фильмов, как «127 часов» с Джеймсом Франко и «Пеле: Рождение легенды».

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