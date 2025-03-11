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Домой366INFO.RUВ Российской ассоциации парков рассказали о планах увеличить отечественное производство аттракционов

В Российской ассоциации парков рассказали о планах увеличить отечественное производство аттракционов

editor
By editor
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В Российской ассоциации парков рассказали о планах увеличить отечественное производство аттракционов в 2025 году.

По данным опроса крупных игроков отрасли, проведенного Российской ассоциацией парков и производителей аттракционов, отечественные компании рассчитывают нарастить объем производства до 50% по сравнению с 2024 годом. Это касается всех сегментов рынка, включая детские, семейные и экстремальные аттракционы.

«Увеличение объемов производства обусловлено растущим спросом как внутри страны, так и из-за рубежа. В России развивается внутренний туризм, взрослые и дети чаще посещают парки развлечений. Оборудование для аттракционов, сделанное на отечественных заводах, отличается высоким качеством, поэтому им интересуются и иностранные покупатели», — отметил Игорь Родионов, вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов.

Чтобы стимулировать сбыт, Минпромторг и Минэкономразвития по поручению Председателя правительства РФ включили производство аттракционов в нацпроект «Туризм и гостеприимство». Основным механизмом поддержки станет выделение субсидий производителям, на размер которых они смогут предоставляться скидки для покупателей российских аттракционов. Это позволит снизить стоимость аттракционов и сделать их более конкурентно привлекательными на рынке, по сравнению с зарубежными аналогами. Также важным шагом станет включение продукции для парков развлечений в программу импортозамещения, которая сейчас действует для ряда других отраслей (фармацевтики, информационных технологий и других).

По прогнозам Минпромторга, до 2030 года потребность страны в аттракционах составит 661 единиц оборудования. Российские производители подтвердили готовность выпустить необходимую номенклатуру при наличии гарантированного заказа и мер государственной поддержки.

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