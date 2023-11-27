В преддверии совместных годов культуры России и Китая — 2024–2025 в Российском культурном центре в Пекине прошел концерт солистов театров «Санктъ-Петербургъ Опера» и «Зазеркалье».

Артисты исполнили музыкальные шедевры русских и европейских композиторов. В программе прозвучали произведения П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, Дж. Россини, Ж. Бизе, Дж. Верди и других. У гостей вечера была возможность познакомиться с народным артистом России, художественным руководителем и основателем театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Юрием Александровым.

Государственный камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» создан в 1987 году, хорошо известен в России и за рубежом.

Художественным руководителем и основателем театра является народный артист Российской Федерации Юрий Исаакович Александров — режиссер с мировым именем, поставивший спектакли на самых престижных сценических площадках: «Арена ди Верона», Метрополитен-опера, Ла Скала, Большой и Мариинский театры.

Детский музыкальный театр «Зазеркалье» создан в 1987 году. Со дня его основания художественным руководителем театра является Александр Васильевич Петров, а главным дирижером — Павел Аронович Бубельников. В «Зазеркалье» за более чем 35 лет существования театра поставлено почти 100 спектаклей для зрителей всех возрастов. «Зазеркалье» — участник многих музыкальных и театральных фестивалей.

Лирическая наполненность музыки, удивительная сочность красок и профессионализм исполнителей получили высокое признание пекинской публики. Музыкальный вечер в Российском культурном центре прошел с большим успехом. Мероприятие подобного масштаба — значительное событие в Пекине, вызывающее большой интерес у китайских граждан и российских соотечественников.