В Румянцево состоится музыкальный фестиваль «Солома»

Музыкальный фестиваль «Солома» пройдет 22 июля. Фестиваль в стиле эко-рустик откроется в 16:00 в Румянцево. В 17:00 начнется музыкальная программа: на главной сцене выступят такие исполнители как SHOO, Юхи́м, Маша Мария, Gorech, а между их выступлениями сыграет сет DJ Kolganov.

Гостей ждет концерт молодых артистов, маркет локальных брендов, фудмаркет и выставка редких автомобилей. В программе – новые треки группы «Обстоятельства», исполнителей SHOO, Gorech и Юхи́м, а также смогут прокатиться на редких автомобилях и олдтаймерах

Хэдлайнером станет стремительно набирающая популярность группа Обстоятельства. Музыкальная программа широко представлена жанрово: поп-рок, чеймбер-поп, арт-поп, поп-соул, этно, r’n’b. Почти все исполнители презентуют на фестивале новые треки. Юхи́м включит в программу песню «Маятник», SHOO - «Сиять», Gorech - «За горизонт», а Обстоятельства представят специальный акустический сет.

На площадке фестиваля будет развернут маркет локальных брендов – одежды, аксессуаров, натуральной косметики, украшений из камней. Здесь же будет работать фудмаркет. Площадки откроются уже в 16:00.

Гостей ждет выставка редких интересных автомобилей и олдтаймеров, с которыми можно будет не только сфотографироваться, но и прокатиться на них. Кроме того, состоится встреча клуба автолюбителей, на которой будут рады всем единомышленникам.

Детей на фестивале тоже очень ждут: подготовлены отдельные зоны развлечений как внутри комплекса, так и в парке на территории бизнес-центра.

Фестиваль организован телеканалом «Москва 24». Вход свободный, есть бесплатная парковка. Рядом находится метро «Румянцево».

Адрес: Comcity, Улица 22-й км Киевского ш., 6, стр. 1.

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