В «Санктъ-Петербургъ Опера» премьера к 35-летию театра!

В июне «Санктъ-Петербургъ Опера» празднует свое 35-летие. К круглой дате приурочена премьера оперы «Сначала музыка, а потом слова» Антонио Сальери в постановке народного артиста России, художественного руководителя и основателя театра Юрия Александрова. Показы состоятся 23 и 24 июня.

«Круглая дата — повод собрать друзей и немного пошутить над театральной жизнью. Мы представим оперу Антонио Сальери «Сначала музыка, а потом слова». Можно сказать, что это о закулисной жизни театра. История в «Сначала музыка, а потом слова» представлена небанальная — в условиях крайней спешки, когда нет времени сочинять что-то новое (до премьеры остается всего четыре дня), участники спектакля пытаются подогнать имеющуюся музыку оперы-буфф к тексту оперы-сериа, который на наших глазах и сочиняется. Отсюда и название: «Сначала музыка, а потом слова»», — рассказал Юрий Александров.

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