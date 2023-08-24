В Санкт-Петербурге состоится Девятый международный культурный форум

Форум вновь примет гостей и участников из разных стран мира в ноябре этого года. Организаторы проекта — Правительство Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга. В 2023 году Форум вновь станет главным мероприятием для профессионального сообщества — деятелей культуры, руководителей крупнейших культурных организаций страны и мира, ведущих экспертов, а также представителей бизнес-сообщества и органов государственной власти.

Форум по праву завоевал не только международный статус традиционного пространства открытого диалога культур, но и площадки принятия стратегических решений в области культурной политики нашей страны и взаимодействия представителей культурного сообщества со всего мира.

Архитектура деловой программы будет состоять из трех блоков: «Познание истории через культуру», «Искусственный интеллект — угроза или благо для культуры», «Традиционная культура как фундамент построения цивилизованного общества».

«Культура всегда была, есть и будет основой диалога и связующей нитью между самыми разными странами, народами, мировоззрениями, — отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. — Культура опирается на ценности гуманизма и лучшие традиции народов всего мира. Она задает нравственные ориентиры, которые невозможно переоценить. Объединяющая сила культуры способна не только преодолевать различия, но и создавать общее видение будущего, основанного на общечеловеческих идеалах».

Когда? 16 – 18 ноября 2023 года.

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