В Санкт-Петербурге состоится Всероссийская встреча блогеров

24 января Санкт-Петербург станет местом масштабной встречи блогеров со всей России. 800 инфлюенсеров из 68 регионов соберутся на одной площадке и обсудят тренды медиасферы и перспективы профессии блогера.

Самый масштабный форум блогеров в Санкт-Петербурге откроет сезон мероприятий в мире блогосферы 2023 года. 24 января блогеры увидят друг с другом вживую, без камер и мобильных экранов.

Всероссийское блогерское комьюнити соберется на одной площадке в рамках форума и обсудит тренды наступившего года и прогнозы развития профессии. Контентмейкеры Insight People со всей страны проведут нетворкинг, обменяются опытом, проведут мастер-классы, создадут совместные креативные проекты и коллаборации. Среди гостей и участников встречи – артисты, музыканты, спортсмены, дизайнеры, лайфстайл-блогеры и авторы экспертных сообществ.

«Каждый из регионов России богат удивительно талантливыми людьми, которые развивают и двигают вперед нашу креативную медиаиндустрию. Познакомиться с ними лично, пообщаться и перенять их опыт – огромная удача! В этом году для такой масштабной встречи мы выбрали Санкт-Петербург как главную культурную столицу нашей страны, где происходит множество событий, важных для развития медиасреды», - сказала генеральный директор продюсерского центра Insight People Алина Зиннатуллина.

Подобные встречи блогеров показывают, что развивать свой блог и свою личность можно далеко не только в столице. Возможности для продвижения и роста существуют в каждом регионе России, а Insight People только преумножает их, считает глава Insight People.

Всероссийская встреча блогеров приурочена ко Дню российского студенчества 25 января и откроют масштабный СтудФест для всей молодежи страны. В пространстве Севкабель Порт соберутся студенты и представители отечественного шоу-бизнеса и массмедиа. Студенты получат возможность прогрузиться в медиасферу, а у блогеров будет возможность пообщаться напрямую со своими подписчиками.

Ранее традиция объединения блогеров со всей страны на одной площадке была предложена руководителями Insight People в Москве. В сентябре 2022 года состоялся Всероссийский форум региональных блогеров «Поколение Insight», который собрал 600 инфлюенсеров и получил охват более 400 миллионов.

Форум блогеров 24 января пройдет при поддержке партнеров – Негосударственного института развития «Иннопрактика», Газпром-Медиа Холдинга, Телеканала ТНТ, шоу «Вызов» на ТНТ, YAPPY, продюсерского центра Insight People.

Где? Севкабель Порт, Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д. 40, Гавань Васильевского острова.

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