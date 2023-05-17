В Санкт-Петербурге стартовали съемки фильма «Моя ужасная сестра 2»

В сиквеле комедии Александра Галибина «Моя ужасная сестра», которая вышла в кинотеатральный прокат в 2022 году, главные роли также сыграют Глюкоза и Яглыч. В продолжении истории про двух сводных сестер появится новый повод для споров, интриг и веселых приключений. В семействе Юли и Максима родится еще одна девочка, которая станет объектом обожания для Лены и Сони. Пока родители заняты заботами о малышке и проблемами собственных отношений, старшим сёстрам придется справиться с новыми поводами для бунта, чтобы в итоге понять: даже если кажется, что всё в мире обернулось против, семья обязательно поймет и поддержит. К актерскому ансамблю комедии производства «Мотор фильм студии», «СМАРТ ФИЛЬМ» и компании «Наше кино» присоединятся Марина Яковлева и Лариса Удовиченко.

Генеральный продюсер Михаил Курбатов:

– Мы приступили к съемкам фильма «Моя ужасная сестра 2», я очень рад, что эта замечательная история имеет продолжение. Я уверен, что многие помнят нашу первую картину: это был фильм, который мы сделали с любовью и который получил теплый прием у зрителей.

Режиссёр Александр Галибин:

– По истории три сестрички вновь борются за счастье своей семьи. Мы хотим показать, как важно прислушиваться друг к другу, находить компромисс и понимание, ведь это необходимые составляющие любых отношений. Наш фильм — не только приятное развлечение, но и попытка поговорить о важных вещах таким образом, чтобы они были понятны и интересны маленьким зрителям.

Фото – Оксана ИВЛИЕВА

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