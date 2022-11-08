В Санкт-Петербурге завершился кинофестиваль «Балабанов: До и после»

С 29 октября по 6 ноября в Санкт-Петербурге при поддержке Министерства культуры РФ прошел фестиваль «Балабанов: до и после». В программу вошли бесплатные кинопоказы на «Ленфильме» и конференция в Севкабель порту (совместно с проектом лекторий’порт). Мероприятия фестиваля посетили более 2500 человек.

«Балабанов: до и после» — важное кинособытие года, в центре которого оказалась одна из ключевых фигур нашего кинематографа. Фестиваль был приурочен к юбилею студии «СТВ», которая выпустила почти все фильмы режиссера. В этом году кинокомпании исполняется 30 лет.

В цикл бесплатных показов на Ленфильме вошли фильмы Балабанова, а также важнейшие дебюты режиссеров, когда-то начавших свой путь в игровом кино благодаря кинокомпании «СТВ»: «Пионеры-герои» Натальи Кудряшовой, «Сестры» Сергея Бодрова, «Мама не горюй!» Максима Пежемского, «Шиza» Гуки Омаровой, «Тюльпан» Сергея Дворцевого, «Нирвана» Игоря Волошина, «Шультес» Бакура Бакурадзе, «Скиф» Рустама Мосафира), а также неоконченный фильм Балабанова «Река» и его не самые зрительские, но любимые критиками фильмы («Про уродов и людей», «Груз-200», «Кочегар», «Я тоже хочу»). Специальным событием стала петербургская премьера фильма «Нуучча» Владимира Мункуева.

Представляли фильмы и отвечали на вопросы зрителей Максим Пежемский, Сергей Бодров, Гука Омарова, Рустам Мосафир, Сергей Дворцевой, Бакур Бакурадзе, Владимир Мункуев, Игорь Волошин, Надежда Васильева, Сергей Астахов и Александр Мосин.

В Севкабель порт в партнерстве с проектом лекторий’порт прошла двухдневная конференция, вдохновленная творчеством Алексея Балабанова. Центральная тема конференции была обозначена как «Искусство — зона травмы». Дискуссии были посвящены кино тотального беспокойства и авторам, которые не боятся задеть зрителя за живое. Важное место среди них занимает и Балабанов. Спикерами стали Любовь Аркус, Юрий Сапрыкин, Виктор Мазин, Василий Степанов, Лариса Малюкова, Йоэль Регев, Никита Смирнов, Алена Солнцева, Ольга Давыдова, Егор Сенников.

В рамках кинофестиваля состоялся музыкальный концерт, его хедлайнерами стали Олег Гаркуша из группы «АукцЫон» и российская рок-исполнительница Настя Полева, которая также получила специальный приз фестиваля «За чувственность, созвучную фильмам Алексея Балабанова».

Константин Нафиков, продюсер: «Влияние, которое на отечественный кинематограф оказали Алексей Октябринович Балабанов и кинокомпания «СТВ», переоценить невозможно. Я очень рад, что мы смогли еще раз посмотреть на большом экране все эти фильмы, мрачные и прекрасные одновременно, а также поучаствовать в публичных дискуссиях на животрепещущие для кино темы. Количество людей, разделивших эту радость, говорит о том, что творчество Балабанова до сих пор остается важнейшим культурным явлением. Поздравляем компанию «СТВ» с ее 30-летним юбилеем и надеемся, что она и дальше продолжит выпускать настолько сильное и интересное кино».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.