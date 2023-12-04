В Саратове торжественно дан старт вещанию радио Хит FM

Начало зимы ознаменовалось для Саратова стартом вещания радиостанции Хит FM. Теперь услышать самую хитовую музыку, самые горячие новости и самые увлекательные шоу жители города могут на частоте 92,3 FM.

Торжественный запуск вещания состоялся в Саратовском областном телерадиовещательном центре 1 декабря.

В нем приняли участие директор центра филиала РТРС Сергей Якушев, министр связи Саратовской области Владимир Старков, директор медиахолдинга «Саратов 24» Илья Леонтьев и директор сети радиостанций медиахолдинга «Саратов 24» Ренат Хасянов. Они нажали на символическую красную кнопку – и вещание радио Хит FM в городе началось.

В честь запуска радиостанции радиобашня города окрасилась в фирменные цвета радио Хит FM, а на фасаде появилась надпись: «Саратов, встречай новый ХИТ на 92,3 FM».

«Для федеральной сети радио Хит FM запуск вещания в Саратове – знаковое событие, – говорит программный директор радиостанции Роман Кухлевский. – Мы очень рады, что Саратов стал новым хитовым городом нашей сети. К нашей аудитории теперь сможет присоединиться еще более миллиона человек, которые смогут слушать самые лучшие хиты и заряжаться отличным настроением благодаря эфиру».

«Нам очень приятно запустить новую радиостанцию для саратовцев. На радио Хит FM только самая модная и самая качественная музыка. Радиостанция в своих программах затрагивает темы здорового образа жизни, пользы занятий спортом, а также все то, чем интересуется молодежь. В эфире каждый день выходят рубрики, посвященные жизни звезд шоу-бизнеса, кино, популярных людей», – отметил директор сети радиостанций медиахолдинга «Саратов 24» Ренат Хасянов.