В СберУниверситете состоялось первое мероприятие из цикла «Арт-хюгге»

17 июля в кампусе СберУниверситета прошло первое событие в рамках проекта «Арт-хюгге», которое было посвящено русской классической музыке.

В начале мероприятия музыковед, лектор и композитор Ярослав Тимофеев провел лекцию для гостей, в рамках которой описал этапы развития музыки, рассказал о том, как классические произведения цитируются в поп-культуре, почему между композиторами и аудиторией всегда существовал исторический разрыв, а также о том, как музыка влияет на наше эмоциональное состояние.

В завершение вечера состоялся концерт новой звезды русской фортепианной школы Константина Емельянова. Музыкант исполнил цикл «Времена года» Петра Чайковского, который стал важной частью нашего культурного кода, а также 3 фрагмента из балета «Петрушка» Игоря Стравинского: «Русская», «У Петрушки» и «Масленица».

«В следующие шесть месяцев наш кампус превратится в место встреч, которые точно помогут вам стать лучшей версией себя. Вы не увидите здесь привычных для СберУниверситета тем: soft skills, цифровизация, менеджмент. Мы хотим порадовать вас циклом мероприятий, посвященных искусству, чтобы подарить вдохновение», – рассказала о проекте Наталья Осипчук, генеральный директор СберУниверситета.