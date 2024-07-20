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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ СберУниверситете состоялось первое мероприятие из цикла «Арт-хюгге»

В СберУниверситете состоялось первое мероприятие из цикла «Арт-хюгге»

editor
By editor
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константин-емельянов

17 июля в кампусе СберУниверситета прошло первое событие в рамках проекта «Арт-хюгге», которое было посвящено русской классической музыке.

В начале мероприятия музыковед, лектор и композитор Ярослав Тимофеев провел лекцию для гостей, в рамках которой описал этапы развития музыки, рассказал о том, как классические произведения цитируются в поп-культуре, почему между композиторами и аудиторией всегда существовал исторический разрыв, а также о том, как музыка влияет на наше эмоциональное состояние.

В завершение вечера состоялся концерт новой звезды русской фортепианной школы Константина Емельянова. Музыкант исполнил цикл «Времена года» Петра Чайковского, который стал важной частью нашего культурного кода, а также 3 фрагмента из балета «Петрушка» Игоря Стравинского: «Русская», «У Петрушки» и «Масленица».

«В следующие шесть месяцев наш кампус превратится в место встреч, которые точно помогут вам стать лучшей версией себя. Вы не увидите здесь привычных для СберУниверситета тем: soft skills, цифровизация, менеджмент. Мы хотим порадовать вас циклом мероприятий, посвященных искусству, чтобы подарить вдохновение», – рассказала о проекте Наталья Осипчук, генеральный директор СберУниверситета.

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