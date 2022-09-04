В сентябре в рамках проекта «Подмосковный АРТ-Визит» пройдут концерты в пяти городских округах

26 марта в Дмитрове и Коломне стартовал проект гастрольного тура любительских коллективов муниципальных образований Московской области «Подмосковный АРТ-Визит».
В масштабном проекте, который реализуется по декабрь 2022 года, объявленного Годом нематериального культурного наследия народов России, участвуют 10 городов региона – Балашиха, Дмитров, Истра, Королёв, Коломна, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Подольск, Солнечногорск.
Благодаря проекту жители области могут познакомиться с творчеством лучших коллективов Подмосковья, не выезжая за пределы своего города.
В программе – творческие встречи, мастер-классы ведущих специалистов в сфере культуры и искусства, выездные концерты в муниципальных образованиях, создание и развитие системы межмуниципального взаимодействия в сфере культуры на территории Подмосковья.
Афиша проекта «Подмосковный АРТ-Визит» в сентябре:
- 17.09 – Дмитровский городской округ. Концертная программа Народного коллектива «Фольклорный ансамбль «Ленок» городского округа Подольск (г. Дмитров, ДК «Современник», начало в 12.00).
- 17.09 – городской округ Красногорск. Концерт Заслуженного коллектива народного творчества «Ансамбль народной музыки «Дмитровские рожечники» городского округа Дмитров (г. Красногорск, площадь перед ДК «Подмосковье», начало в 14.00).
- 24.09 – городской округ Балашиха. Спектакль «Истории о НЕлюбви» Народного коллектива «Театр «Шумный дом» Центра культуры и досуга «Болшево» городского округа Королёв (г. Балашиха, КДЦ «Подмосковные вечера», начало в 17.00).
- 24.09 – городской округ Люберцы. Концертная программа «Русская песня» с участием Народного коллектива «Хор русской песни» и Образцового коллектива народного танца «Радуга» городского округа Мытищи (г. Люберцы, Люберецкий Дворец культуры, начало в 14.00).
- 24.09 – городской округ Королёв. Концерт «Звучание древних струн» с участием ансамбля гусляров РКЦ «Купина» им. Любови Жук» городского округа Красногорск (г. Королёв, Арт-веранда Центрального городского парка ЦДК им. М.И. Калинина, начало в 12.00).
- 25.09 – Дмитровский городской округ. Инструментальная программа Образцового детского коллектива Московской области «Оркестр русских народных инструментов «Веселый вечер» городского округа Солнечногорск (г. Яхрома, ЦКР «Яхромский», начало в 15.00).
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