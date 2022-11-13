В Сербии и Белоруссии с аншлагом прошел Russian Film Festival

Более 2000 человек посетили показы российских фильмов в двух странах.

​​​​​​​На этой неделе завершились показы Russian Film Festival в рамках Минского международного фестиваля «Лiстапад», проходившие в Минске и других городах Белоруссии. Российское кино посмотрели более тысячи человек; наибольшее количество зрителей собрала комедия «Родители строгого режима». Ранее, в конце октября в столице Сербии Белграде также состоялся Russian Film Festival: за три дня показов фестиваль посетили более 1200 человек. Лидером по просмотрам стала комедия с Милошем Биковичем «Хочу замуж». Russian Film Festival в Сербии и Белоруссии организовало РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

В Белоруссии с 5 по 9 ноября показы российских картин проходили в кинотеатрах Минска, Бреста, Витебска, Гомеля и Молодечно. Гости фестиваля увидели мелодрамы «Ника» Василисы Кузьминой, «Страна Саша» Юлии Трофимовой, «Межсезонье» Александра Ханта и комедию «Родители строгого режима» Никиты Владимирова. Российское кино пользовалось огромной популярностью: в Минске, где 7 ноября состоялись показы всех четырех картин, зрители выстраивались в очередь, чтобы попасть на сеансы.

«Российские и белорусские зрители очень похожи, мы близки, у нас много общего, и такой культурный обмен, как Дни российского кино, несомненно, важен. Я рад, что комедия «Родители строгого режима» понравилась зрителям; так получилось, что все мои режиссерские работы – в жанре комедии, но, если какая-то новая история не комедийного характера откликнется внутри, я с удовольствием попробую поработать в другом жанре. То, что Russian Film Festival проводится и во многих других зарубежных странах – это замечательная инициатива, которую надо развивать. В России очень разнообразный кинематограф, много интересного авторского кино, и такие проекты дают возможность показать это и зарубежной аудитории, и русскоязычному населению, которое проживает в разных странах», – рассказывает режиссер Никита Владимиров («Родители строгого режима»).

В Сербии с 28 по 30 октября зрители увидели комедии «Хочу замуж» Сони Карпуниной и «Молодой человек» Александра Фомина, триллер «Одна» Дмитрия Суворова на основе реальных событий, сказку «Конек-Горбунок» Олега Погодина и мультфильм «Фиксики против кработов». Все сеансы, как и в Белоруссии, прошли с аншлагом; показы посетили и представители сербской киноидустрии и шоу-бизнеса. Одну из картин, комедию «Молодой человек», зрителям лично представил режиссер Александр Фомин, специально приехавший на Russian Film Festival в Сербии.

«У меня остались самые приятные впечатления от Russian Film Festival в Белграде. Это мой первый полнометражный фильм как режиссера и первый показ картины за рубежом, так что я очень волновался, как все пройдет. Но публика очень тепло приняла «Молодого человека», зал был полон, зрители смеялись, хлопали – было здорово! На сессии «вопросы-ответы» мне даже почти не задавали вопросы, а по большей части приносили слова благодарности. Многие говорили о том, что хотели бы видеть больше российских картин. Один из зрителей отметил, что в «Молодом человеке» чувствуется русская душа, и что эта история очень близка сербской аудитории. И я уверен, что во многом мы очень похожи, так что любой по-настоящему искренний российский или сербский фильм будет отзываться в душах зрителей обеих стран», – режиссер Александр Фомин («Молодой человек»).

География Russian Film Festival продолжает расширяться, и уже в ближайшее время с российским кино смогут познакомиться жители Индии и ОАЭ. Также в настоящее время проходит Russian Film Festival в формате онлайн в Испании на платформе Cineclick.

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