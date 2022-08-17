В Сергиево-Посадском музее-заповеднике открывается выставка «Вернувшиеся из забвения»

17 августа в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике открывается выставка «Вернувшиеся из забвения», посвященная 200-летию со дня рождения архимандрита Леонида (Кавелина) и впервые представляющая значительное собрание подлинных предметов Козельской Введенской Оптиной пустыни.

В экспозиции представлены более 90 произведений XIX – начала XX века из собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника: иконы, графические виды Введенской Оптиной пустыни, архитектурные проекты, литографии и фотографии, шитые шелковые парчовые и бархатные богослужебные облачения, индитии, литургические комплекты, платки и шали, предметы церковной утвари и интерьера.

В этом году исполнилось 200 лет со дня рождения архимандрита Леонида (в миру – Лев Александрович Кавелин), который принял постриг и начал свое духовное и профессиональное ученое возрастание в Оптиной пустыни. Последний этап жизни выдающегося богослова, филолога, историка, библиографа, археолога и этнографа связан со Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой, наместником которой он был с 1877 по 1891 год.

В XIX веке Оптина пустынь – обитель с трудной и необычной историей – превратилась в символ русского православного монашества, с ней связывается возрождение старчества. Оптина пустынь привлекала тысячи мирян, совершавших паломничества с целью получить духовное наставление, увидеть воплощенную святость.

Выставка экспонируется в Восточном корпусе музейного комплекса «Конный двор» и будет работать до 20 ноября 2022 года.

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