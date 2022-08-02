В Серпухове состоится оpen-air фестиваль «Музей под звездами»

6 августа в 18.00 на территории Серпуховского историко-художественного музея начнется оpen-air фестиваль «Музей под звездами».

Фестиваль, который проводится пятый год подряд, вновь порадует посетителей насыщенной развлекательной программой и образовательными площадками. Тема нынешнего фестиваля – «Ритм».

Двор музея станет пространством для диалога искусств. Здесь будет играть музыка, выступят хореографические коллективы и танцевальные студии, заработают ярмарка мастеров и гастрономические точки, пройдут мастер-классы для детей и взрослых.

Каждый из посетителей найдет себе занятие по душе, сможет отдохнуть и зарядиться положительными эмоциями.

В 21.15 в рамках летнего кинотеатра «САД: Синема. Арт. Двор» будет показан кинофильм «Моя прекрасная леди».

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