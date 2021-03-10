В сети Интернет стартует онлайн-лагерь BAZA

BAZA online camp — это онлайн про­стран­ство для детей и под­рост­ков с огра­ни­чен­ны­ми воз­мож­но­стя­ми здо­ро­вья, кото­рое на неде­лю весен­них кани­кул объ­еди­ня­ет ребят, что­бы научить ново­му, реа­ли­зо­вать свои сме­лые идеи и позна­ко­мить­ся с еди­но­мыш­лен­ни­ка­ми. Про­ект реа­ли­зу­ет­ся при под­держ­ке Коми­те­та обще­ствен­ных свя­зей и моло­деж­ной поли­ти­ки горо­да Моск­вы в рам­ках Гран­та Мэра Москвы.

В тече­ние пяти дней с 22 по 26 мар­та 2021 года участ­ни­ки в воз­расте от 10 до 16-ти лет под руко­вод­ством про­фес­си­о­наль­ных пре­по­да­ва­те­лей и экс­пер­тов из раз­лич­ных отрас­лей попро­бу­ют создать и рас­кру­тить свои бло­ги в соци­аль­ных медиа, а так­же прой­дут интен­сив­ный курс по созда­нию совре­мен­ных арт-ком­по­зи­ций. Каж­дый день онлайн лаге­ря будет посвя­щен акту­аль­ным темам выбран­но­го направ­ле­ния: «АРТ-Сме­ны» и «SMM и блогерство».

Участ­ни­ки «АРТ-Сме­ны» узна­ют об акту­аль­ных трен­дах в искус­стве, пой­мут совре­мен­ные осо­бен­но­сти куль­тур­ных миро­вых про­странств, посе­тят вир­ту­аль­ную экс­кур­сию по глав­но­му музею улич­но­го искус­ства в Рос­сии, а так­же нари­су­ют свое граф­фи­ти и сде­ла­ют соб­ствен­ный арт-объ­ект под руко­вод­ством пред­ста­ви­те­лей извест­ных твор­че­ских орга­ни­за­ций Моск­вы и Санкт-Петер­бур­га. Сре­ди них: Татья­на Пин­чук, Дирек­тор Музея стрит-арта; Вик­то­рия Васи­лье­ва, сотруд­ник отде­ла обра­зо­ва­тель­но-про­све­ти­тель­ских про­грамм Мос­ков­ско­го Муль­ти­ме­диа Арт Музея; Иван Мыта­рев, тре­нер и раз­ра­бот­чик обра­зо­ва­тель­ных про­грамм по раз­ви­тию soft skills и Игорь Кула­ков, иссле­до­ва­тель, пред­ста­ви­тель Музея совре­мен­но­го искус­ства «Гараж».

В рам­ках направ­ле­ния «SMM и бло­гер­ство» дети и под­рост­ки будут созда­вать свою вир­ту­аль­ную пло­щад­ку в соци­аль­ных сетях, где смо­гут гово­рить о том, что их вол­ну­ет и обме­ни­вать­ся опы­том. Они узна­ют, как сде­лать кра­си­вый кон­тент для Инста­грам, озна­ко­мят­ся с основ­ны­ми иде­я­ми для съем­ки и после­ду­ю­ще­го мон­та­жа видео в Tik-tok, на соб­ствен­ном опы­те в про­цес­се заня­тий пой­мут, что нуж­но сде­лать, что­бы стать попу­ляр­ным в соци­аль­ных сетях, а так­же как рабо­тать с аудиторией.

Участ­ни­ки заве­дут акка­ун­ты в раз­лич­ных соци­аль­ных сетях и будут экс­пе­ри­мен­ти­ро­вать с кон­тен­том под руко­вод­ством экс­пер­тов дан­ной темы – попу­ляр­ных бло­ге­ров сети и сотруд­ни­ков SMM агентств, сре­ди кото­рых Али­на Аст­ров­ская, веду­щая и Инста­грам-бло­гер; Иван Куд­ряв­цев, Медиа дирек­тор Hype House, про­дю­сер новых медиа Tik-Tok; Youtube-бло­гер Мак­сим Чер­нов и Дарья Саха­ро­ва, тре­нер и раз­ра­бот­чик online и offline обра­зо­ва­тель­ных программ.

Летом 2020 года онлайн-лагерь BAZA собрал более 150 детей. Пре­по­да­ва­те­ля­ми в нем высту­пи­ли кура­то­ры и экс­пер­ты Еврей­ско­го музея и цен­тра толе­рант­но­сти, Куль­тур­но­го цен­тра ЗИЛ и Мос­ков­ской филармонии.

Парт­не­ра­ми лаге­ря высту­па­ют Муль­ти­ме­диа Арт Музей, Street-Art Музей и Агент­ство раз­ви­тия внут­рен­не­го туриз­ма – круп­ней­ший опе­ра­тор пат­ри­о­ти­че­ских экс­кур­сий в России.

Сайт BAZA online camp: onlinecamp.ru

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