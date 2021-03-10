В сети Интернет стартует онлайн-лагерь BAZA

BAZA online camp — это онлайн пространство для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, которое на неделю весенних каникул объединяет ребят, чтобы научить новому, реализовать свои смелые идеи и познакомиться с единомышленниками. Проект реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы в рамках Гранта Мэра Москвы.
В течение пяти дней с 22 по 26 марта 2021 года участники в возрасте от 10 до 16-ти лет под руководством профессиональных преподавателей и экспертов из различных отраслей попробуют создать и раскрутить свои блоги в социальных медиа, а также пройдут интенсивный курс по созданию современных арт-композиций. Каждый день онлайн лагеря будет посвящен актуальным темам выбранного направления: «АРТ-Смены» и «SMM и блогерство».
Участники «АРТ-Смены» узнают об актуальных трендах в искусстве, поймут современные особенности культурных мировых пространств, посетят виртуальную экскурсию по главному музею уличного искусства в России, а также нарисуют свое граффити и сделают собственный арт-объект под руководством представителей известных творческих организаций Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них: Татьяна Пинчук, Директор Музея стрит-арта; Виктория Васильева, сотрудник отдела образовательно-просветительских программ Московского Мультимедиа Арт Музея; Иван Мытарев, тренер и разработчик образовательных программ по развитию soft skills и Игорь Кулаков, исследователь, представитель Музея современного искусства «Гараж».
В рамках направления «SMM и блогерство» дети и подростки будут создавать свою виртуальную площадку в социальных сетях, где смогут говорить о том, что их волнует и обмениваться опытом. Они узнают, как сделать красивый контент для Инстаграм, ознакомятся с основными идеями для съемки и последующего монтажа видео в Tik-tok, на собственном опыте в процессе занятий поймут, что нужно сделать, чтобы стать популярным в социальных сетях, а также как работать с аудиторией.
Участники заведут аккаунты в различных социальных сетях и будут экспериментировать с контентом под руководством экспертов данной темы – популярных блогеров сети и сотрудников SMM агентств, среди которых Алина Астровская, ведущая и Инстаграм-блогер; Иван Кудрявцев, Медиа директор Hype House, продюсер новых медиа Tik-Tok; Youtube-блогер Максим Чернов и Дарья Сахарова, тренер и разработчик online и offline образовательных программ.
Летом 2020 года онлайн-лагерь BAZA собрал более 150 детей. Преподавателями в нем выступили кураторы и эксперты Еврейского музея и центра толерантности, Культурного центра ЗИЛ и Московской филармонии.
Партнерами лагеря выступают Мультимедиа Арт Музей, Street-Art Музей и Агентство развития внутреннего туризма – крупнейший оператор патриотических экскурсий в России.
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