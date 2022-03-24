В сети КАРО выходит одновременно все три фильма про Петсона и Финдуса

«Петсон и Финдус» — это знаменитая и очень популярная серия книг шведского писателя и художника-иллюстратора Свена Нурдквиста о старике Петсоне и его говорящем коте Финдусе. Истории про незадачливого старика и его друга уже признаны классикой современной детской литературы. Книги переведены на многие языки и удостоены огромного количества литературных премий. Свен Нурдквист сам рисует детальные иллюстрации к своим книгам, которые особенно нравятся детям, потому что их можно рассматривать часами. Книги в России выпускает издательство «Белая Ворона». По мотивам книг созданы три фильма.

Третий фильм о приключениях старика Петсона и котенка Финдуса. С тех пор, как у Финдуса появился новый матрас, он просыпается каждый день часа в 4 утра и устраивает на этом матрасе скачки, не давая Петсону насладиться утренним сном. Однажды в сердцах Петсон произносит роковую фразу: «Либо ты прекратишь прыгать, либо твоя кровать окажется где-то в другом месте!» А Финдус, вместо того чтобы испугаться, моментально соглашается отделиться от старого фермера. Решив, что это игра, Петсон обустраивает для Финдуса крошечный домик. Однако котенок воспринимает ситуацию куда как серьезно: теперь у него есть не только место для прыжков и игр, свобода и независимость, но и еще… собственный дом, а это вам не абы что. Одним словом, Финдус переезжает — и кажется, что жизнь больше никогда не будет такой, как прежде.

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